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Встреча вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник и спецпредставителя РФ по вопросам приднестровского урегулирования Сергеем Губаревым

Когда состоятся переговоры между представителями Кишинева и Тирасполя

© Photo: Biroul politici de reintegrare
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (134)
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Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник провела встречу со спецпредставителем России по приднестровскому урегулированию Сергеем Губаревым: что обсудили чиновники

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Первая в этом году официальная встреча на уровне политических представителей Кишинева и Тирасполя по приднестровскому урегулированию состоится во второй декаде февраля. Об этом сообщила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник на встрече с спецпредставителем Российской Федерации по вопросам приднестровского урегулирования Сергеем Губаревым.

Тирасполь, архивное фото
© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
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По данным пресс-службы бюро по реинтеграции Молдовы, стороны обсудили аспекты диалога между Кишиневом и Тирасполем, текущую ситуацию в зоне безопасности и эффективность работы Объединенной контрольной комиссии.

Губарев поздравил Лесник со вступлением в должность и отметил результаты, достигнутые в переговорном процессе в прошлом году, что в значительной степени улучшит жизнь населения обоих берегов Днестра.

"Вице-премьер обозначила важность пошаговой реализации договоренностей, достигнутых в 2017 году, концентрации внимания на решении других важных проблем, удерживании конструктивной динамики на всех переговорных площадках по приднестровскому урегулированию, отметив, что во второй декаде февраля состоится первая официальная встреча на уровне политических представителей Кишинева и Тирасполя", — сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции.

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Также вице-премьер проинформировала о предпринятых действиях молдавской стороны в контексте внедрения протокольных решений, подписанных в прошлом году.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (134)

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Теги:
встреча, переговоры, Кристина Лесник, Сергей Губарев, Молдова, Россия, Приднестровье
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