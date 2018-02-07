Тирасполь готов к новым переговорам и ждет ответа

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев подвел итоги визита в Кишинев и Тирасполь, в рамках которого у него состоялись в том числе встречи с новым премьер-министром Молдовы и главой внешнеполитического ведомства Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 7 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская сторона надеется, что переговоры политпредставителей Тирасполя и Кишинева возобновятся на следующей неделе. Такое ожидание приднестровской стороны выразил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече с послом по особым поручениям МИД РФ Сергеем Губаревым.

"Приднестровье было готово проводить встречу политпредставителей еще с первого января. Мы полагаем, что, возможно, это пройдет в середине следующей недели. Сейчас мы будем в рабочем порядке согласовывать все детали", — подчеркнул приднестровский дипломат.

Игнатьев также выразил надежду на то, что будущая встреча обозначит принципиальные моменты реализации прежде достигнутых между сторонами договоренностей. Более того, заметил, что многие аспекты, необходимые для исполнения подписанных ранее документов, уже внедрены в законодательство Приднестровья.

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"Об этом знает Кишинев. Действительно, теперь есть необходимость услышать и увидеть конкретные действия, которые предпринимаются Кишиневом", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Сергей Губарев отметил позитивность результатов, достигнутых в переговорном процессе в прошлом году.

"Самая главная задача сейчас состоит в том, чтобы эти "красивые слова" не остались лишь на бумаге, чтобы добиться реализации договоренностей, к которым пришли стороны в конце прошлого года", — уточнил он.

Российский дипломат рассказал также о встрече с новым вице-премьером Молдовы Кристиной Лесник, которая состоялась накануне его приезда в Тирасполь, и отметил позитивный и активный настрой нового переговорщика от Кишинева.

"Госпожа Лесник полна оптимизма и даже "жонглирует" конкретными сроками принятия окончательных решений по целому ряду вопросов, которые записаны в Венский протокол в 2017 году. С удовлетворением она отмечает и те шаги, которые были сделаны приднестровской стороной в решении этих вопросов", — подчеркнул Губарев.

По его словам, в разговоре с новым вице-премьером была затронута также тема итальянского председательства в ОБСЕ, которое будет возглавлять эту международную организацию, занимающуюся урегулированием конфликтных вопросов, весь 2018 год.

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"Боюсь, как бы эта тема не стала болезненной. Складывается впечатление, что господин Фраттини хочет пойти по неверному пути своего австрийского предшественника. Пока ни у наших молдавских коллег, ни у меня нет представления о том, когда он соберется в регион, о его планах", — отметил дипломат.

Губарев в то же время подчеркнул, что ему импонирует, когда в многочисленных выступлениях по переговорному процессу спец-представитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини дает высокую оценку роли Российской Федерации в решении молдо-приднестровского конфликта, но "пока дальше слов дело не пошло", заметил посол.

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"Мы условились, что и со стороны Кишинева, и со стороны Москвы, я уверен и со стороны Тирасполя будут предприняты необходимые шаги по активизации наших итальянских коллег", — пояснил он.