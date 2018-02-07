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Манифестанты в поддержку унири Молдовы с Румынией

Жители Молдовы подписывают декларации против объединения с Румынией

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Менее чем за сутки декларацию против объединения Молдовы и Румынии подписали большинство советников в 53 мэриях

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в среду, что менее чем за сутки большинство советников из 53 мэрий подписали декларации в поддержку государственности и против объединения с Румынией.

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Ранее представители нескольких местных советов Молдовы приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией".

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Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение с Румынией.

Эта акция приурочена к 100-летию великого объединения, которое унионисты отмечают в 2018 году.

В течении нескольких недель подобные декларации подписали мэрии 12 населенных пунктов страны. Президент республики заявил, что подобные действия носят антигосударственный характер, и объявил о намерении созвать Высший совет безопасности. Позже он сообщил, что в республике начали подписывать декларации в поддержку молдавской государственности.

"Меньше чем за сутки большинство советников из более чем 50 мэрий подписали декларации в поддержку государственности и против объединения с Румынией. С каждым днем их численность будет расти и в ближайшее время сотни населенных пунктах выступят с такими заявлениями", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, идеологи унионизма (объединения Молдовы и Румынии) добились прямо противоположного желаемому результата.

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"Вместо объединения с Румынией они получат патриотизм во имя Молдовы. За исключением нескольких заблудших и проплаченных местных избранников остальные граждане выступают категорически против любых унионистских деклараций или действий", — считает Додон.

Он подчеркнул, что унионизм – "это не только антиконституционное и уголовно-наказуемое явление. Унионизм олицетворяет национальное унижение и предательство Родины".

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Согласно социологическим опросам, большинство жителей Молдовы выступают против объединения страны с Румынией и переименования молдавского языка в румынский.

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Теги:
униря, Игорь Додон, Политика
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