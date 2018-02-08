Парламент Молдовы принял декларацию, обращенную к России

В парламенте Молдовы отреагировали на заявление Госдумы Российской Федерации: что ответили молдавские депутаты коллегам из Москвы

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на заседании в четверг приняли декларацию — ответ на позицию Госдумы Российской Федерации.

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Ранее Госдума РФ приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии". Депутаты Госдумы выразили возмущение в связи с принятием парламентом Молдовы в конце прошлого года поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые предполагают запрет на ретрансляцию в республике российских новостных и аналитических передач. Парламентарии в своем заявлении, в частности, призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятым в Молдове поправкам.

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Проект декларации под названием "Осуждение нападок РФ на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность Республики Молдова" подготовили депутаты фракции Демократической партии, парламентской группы Народной европейской партии, а также несколько независимых законотворцев. На момент голосования в зале заседаний находилось 63 парламентария. Спикер парламента Андриан Канду отметил, что декларация принята единогласно. Депутаты фракций Партии социалистов и Партии коммунистов покинули зал заседаний в знак протеста.

"Парламент Республики Молдова выражает обеспокоенность в связи усилением нападок в адрес информационной безопасности нашей страны со стороны Российской Федерации", — отмечено в тексте декларации.

© Fotolia/ Karelin Dmitriy Опрос: граждане Молдовы против запрета в стране новостных передач РФ

Там подчеркнули "необоснованность принятого Госдумой РФ решения".

В тексте документа сказано, что "оскорбительные заявления о нашей стране и о наших гражданах, ограничениях для молдавских экспортеров, политическое преследование молдавских чиновников, включая представителей парламента и правительства Молдовы, представляет собой открытое вмешательство Москвы и даже одного из российских ведомств в политику нашей страны и указывают на провокационное и недружелюбное отношение к нашей республике".

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Парламент "призывает высших политических лидеров Российской Федерации вмешаться для приостановления всех этих злоупотреблений и очерняющих кампаний в адрес Республики Молдова". Также указывается на то, что авторы проекта декларации выступают за конструктивный диалог, укрепление и развитие партнерства с Россией.