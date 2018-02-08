Президент Молдовы осудил принятую парламентом антироссийскую декларацию

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон осудил принятие парламентом республики декларации — ответа на позицию Госдумы Российской Федерации.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Парламент Молдовы принял декларацию, обращенную к России

Молдавские депутаты на заседании в четверг одобрили декларацию под названием "Осуждение нападок РФ на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность Республики Молдова". Против высказались фракции социалистов и коммунистов, которые покинули зал заседаний парламента еще до начала обсуждения этого документа.

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Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, "сегодняшнее заявление парламента представляет собой наиболее неуравновешенный антироссийский жест на высшем уровне за последние 25 лет".

"Все эти систематические и преднамеренные провокации преследуют цель вынудить российскую сторону на ответные равнозначные действия в адрес нашей страны", — считает молдавский лидер.

По его словам, в течение 2017 года, несмотря на непрекращающиеся провокации со стороны проевропейского большинства в адрес Российской Федерации, в торговых отношениях между нашими государствами отмечалась положительная динамика. Он напомнил, что "были решены многочисленные вопросы взаимного интереса. Впервые в истории наших взаимоотношений сотрудничество на уровне президентских администраций было охарактеризовано беспрецедентным ростом".

"Я очень надеюсь, что их сегодняшнее необдуманное заявление не скажется серьезно на отношениях с Россией", — отметил Додон.

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Он выразил уверенность, что "эти провокационные действия в адрес нашего восточного партнера прекратятся в конце этого года, и тогда мы восстановим в полном объеме наше стратегическое партнерство с Российской Федерацией".

"Повторно отмечаю необходимость скорейшего восстановления диалога на уровне ведомств, в первую очередь правительства и парламента. Это соответствует интересам обоих государств. Молдове необходимо развивать хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом. Только так мы сможет добиться устойчивого развития страны", — заключил Додон.

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Ранее Госдума РФ приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии". Депутаты Госдумы выразили возмущение в связи с принятием парламентом Молдовы в конце прошлого года поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые предполагают запрет на ретрансляцию в республике российских новостных и аналитических передач. Парламентарии в своем заявлении, в частности, призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятым в Молдове поправкам.