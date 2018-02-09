Мухаметшин: число участков и выездных бригад на выборах увеличат

В Приднестровье прошло совещание местной администрации с послом РФ в Молдове по организации избирательных участков на предстоящих выборах президента России, которые состоятся 18 марта

ТИРАСПОЛЬ, 9 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. На выборах президента в Приднестровье увеличат число выездных бригад, чтобы жители городов и сел, в которых не организованы избирательные участки, но проживают российские соотечественники, смогли реализовать свое право на голосование. Об этом рассказал журналистам посол России в Республике Молдове Фарит Мухаметшин после совещания с представителями администраций городов и сел, с руководством Законодательного собрания и Центризбиркома Приднестровья.

"Посольство должно обеспечить возможность каждому гражданину РФ реализовать свое право голосовать. Участки, которые будут открыты в Приднестровье, не покрывают всю территорию региона, есть еще малые города и большие села, где проживает по 15 наших соотечественников, и им нужно дать возможность выразить свое слово. Поэтому мы сегодня говорили о возможности увеличения числа выездных бригад", — подчеркнул посол.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Приднестровье готовятся к выборам президента России

Всего в республике на время выборов президента России будет открыто 27 избирательных участка. Это самое большое число участков по сравнению с другими странами, где проживают российские соотечественники. На правом берегу их будет создано 3, на левом — 24.

На территории Приднестровья два года назад на выборах в Госдуму РФ было открыто 22 участка, тогда на некоторых возникали очереди, поскольку свое избирательное право за день приходило реализовать по 5-6 тысяч человек. Увеличение их количества в этот раз на два адреса, как объяснил российский дипломат, связано с необходимостью создать более комфортные условия для голосующих.

По словам Мухаметшина, руководителями избирательных комиссий определены российские дипломаты, а в состав участковых комиссий, в которые войдет по 25-30 человек, будут приглашены граждане России, проживающие в Приднестровье.

"Сегодня определены участки, их номера, адреса, они согласованы с местными органами власти, определены руководители избирательных участков, сейчас идет подбор кандидатов для участковых комиссий", — отметил он.

Как рассказал посол, вскоре будет организовано обучение участников комиссий, а позже будут обсуждаться вопросы безопасности и технического оснащения избирательных участков, организация с возможностью чаепития, места отдыха для людей, пришедшим на голосование, экспонирование выставок на избирательных участках и, возможно, представление какой-то концертной программы.

"На выборах в Госдуму РФ два года назад на всех участках в республике проголосовало 57 тысяч граждан России. Каждый голос считался тогда весомым. Мы считаем, что в этом году на президентских выборах явка будет еще выше. И думаем, что должны создать максимальные условиях для такого возможно большого количества избирателей", — сказал Мухаметшин.

В Приднестровье на данный момент проживает более 200 тысяч граждан РФ, из которых около 190 тысяч с правом голоса, то есть те, кто достиг возраста голосования.