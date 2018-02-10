Мухаметшин: Россия сделает все, чтобы на Днестре говорили дипломаты, не пушки

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. Россия и впредь намерена поддерживать Приднестровье, оказывая ему всестороннюю помощь. Такое утверждение высказал посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин на расширенном заседании МИД Приднестровья, проведенном по случаю Дня дипломатического работника.

"Известное выражение гласит: когда замолкают дипломаты, говорят пушки. Нам важно, чтобы здесь, на Днестре, говорили дипломаты. Россия делает все для этого возможное. Россия всегда поддерживала и будет поддерживать Приднестровье, оказывая ему всестороннюю помощь. За вашей спиной — надежный гарант и союзник", — подчеркнул дипломат.

© Sputnik / Miroslav Rotari Правительство Молдовы решило судьбу приднестровских дипломов

Мухаметшин обратил внимание на то, что прошлый год в переговорном процессе был удачным, впервые наметились подвижки в приднестровском урегулировании.

"Все это не могло пройти без нашей с вами совместной, последовательной, скоординированной работы. Мы исходим из того, что достигнутые соглашения будут реализованы и пойдут на благо людей, проживающих на обоих берегах Днестра", — сказал посол.

По словам Мухаметшина, в 2017 году в выездном консульском пункте в Тирасполе российское гражданство приняло 9186 жителей Приднестровья. Он поблагодарил приднестровские власти за организацию работы пункта.

"Это огромный объем работы, который невозможно было бы провести без поддержки ваших МИД и МВД", — отметил он.

Посол также поблагодарил приднестровскую сторону за подготовку к предстоящим 18 марта выборам Президента России. В этот раз в Приднестровье будет открыто 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году.

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"В последнее время со стороны недружественных сил звучат слова о том, что то ли Приднестровье охладело к России, то ли Россия охладела к Приднестровью. Это рассчитано на ослабление взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между нами. Их раздражает решающая роль России, которую она играет в приднестровском урегулировании, обеспечении безопасности и стабильности в регионе", — считает он.

По мнению дипломата, ответом "на подобные потуги недоброжелателей" станет высокая активность приднестровских избирателей — российских граждан на предстоящих выборах.