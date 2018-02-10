Игнатьев озвучил время первой встречи с политпредставителем Кишинева

На коллегии МИД Приднестровья глава ведомства подвел итоги работы за прошлый год, рассказал о планах приднестровской дипломатии в 2018 году и о предстоящей встрече политпредставителей от Кишинева и Тирасполя, которая пройдет в нынешнем году впервые

ТИРАСПОЛЬ, 10 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. Первая в 2018 году встреча политических представителей от Кишинева и Тирасполя состоится 15 февраля в Кишиневе. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на расширенном заседании коллегии МИД, традиционно приуроченной ко Дню дипломатических работников.

"В рамках встречи мы намерены подписать с вице-премьером Молдовы Кристиной Лесник согласованное сторонами протокольное решение по вопросам взаимодействия в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений. Это важная договоренность в контексте режима торговли Приднестровья с Европейским союзом", — отметил он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Правительство Молдовы решило судьбу приднестровских дипломов

Игнатьев также обратил внимание на то, что парламентские выборы в Молдове, которые намечены на осень 2018 года, могут ограничить политическую волю молдавских визави в переговорном процессе во второй половине года.

"Поэтому мы считаем, что главные задачи целесообразно достигать и решать в первом полугодии", — подчеркнул дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья также отметил, что приднестровская сторона надеется на ритмичную работу в рамках международного переговорного формата "5+2" во взаимодействии с итальянским председательством в ОБСЕ, которое будет возглавлять эту организацию на протяжении 2018 года.

"Необходимо будет также сосредоточиться на полноценной реализации договоренностей, которые были достигнуты в ноябре прошлого года. Приднестровье уже выполнило взятые на себя обязательства по вопросам апостилирования приднестровских дипломов о высшем образовании, решения проблем школ, входящих в систему образования Молдовы, и землепользования в Дубоссарском районе", — сказал он.

Игнатьев рассказал, что в нынешнем году продолжится сотрудничество с российскими представителями.

"Продолжим работать над созданием максимально благоприятных условий для увеличения взаимного торгового оборота, использования средств материнского капитала на территории Приднестровья, реализации инфраструктурных и гуманитарных проектов, распространения на приднестровскую молодежь упрощенного порядка получения российского гражданства", — пояснил он.

Среди основных направлений Виталий Игнатьев в переговорном процессе выделил в том числе обеспечение участия приднестровского автотранспорта в международном движении, восстановления в полной мере железнодорожного сообщения, продолжение работы по налаживанию между Тирасполем и Кишиневом взаимодействия в банковской сфере.