Ренато Усатый намерен подать в отставку с поста мэра Бельц

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый заявил о намерении подать в отставку с поста мэра Бельц и объявил имя кандидата от политформирования на должность главы городской администрации

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Мэр (примар) Бельц Ренато Усатый намерен подать в отставку. Об этом он заявил в понедельник в эфире одного из местных телеканалов. Свое решение глава второго по величине города в Молдове объяснил тем, что "на месте нужен человек".

© Sputnik/ Алексей Филиппов Усатый остается в международном розыске

Усатый объявлен в уголовный розыск молдавскими правоохранительными органами и находится в статусе обвиняемого по делу о покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова. В настоящее время Усатый проживает в Москве.

Мэр Бельц пояснил, что руководство городом на расстоянии не эффективно. Усатый также заявил, что референдум о его отставке, который намечался на 4 марта, не состоится. Вместо этого город ждут досрочные выборы мэра. По мнению Усатого, они произойдут 20 мая, в день, когда пройдут местные выборы во многих населенных пунктах страны.

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Глава "Нашей партии" также обозначил имя кандидата в мэры Бельц от данного политформирования на будущих выборах. Им станет Николай Григоришин.