Влах: Гагаузия встанет на защиту государственности Молдовы

Башкан Гагаузии Ирина Влах сообщила, что в автономии обсудят, как защитить молдавскую государственность

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Расширенный совет властей, депутатов Народного собрания и общественность Гагаузии обсудят защиту молдавской государственности. Об этом во вторник сообщила на своей странице в соцсети Facebook башкан (глава) автономии Ирина Влах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Инициатива президента: судьбу "унири" может решить референдум

Ранее представители нескольких местных советов Молдовы приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение с Румынией. Эта акция приурочена к 100-летию великого объединения, которое унионисты отмечают в 2018 году.

Фарит Мухаметшин стал почетным гражданином Комрата>>>

В связи с этим Влах созывает 24 февраля расширенный совет региональных и местных органов власти АТО Гагаузия с участием членов Исполнительного комитета, депутатов Народного собрания, примаров, местных советников, ветеранов становления Гагаузской Республики и представителей общественности.

Как сообщила Влах, на совете планируется обсудить сразу несколько важных вопросов. В том числе, почему внутри страны набирают силу унионистские антигосударственные силы, до каких пор в республике будут закрывать глаза на подрывную деятельность внутри страны Траяна Бэсеску и стоящих за ним сил. Кроме того, проанализируют необходимость присутствия жителей Гагаузии в правящих парламентских партиях.

"Гагаузское общество едино, как и 25 лет назад. Мы видим свое будущее исключительно в рамках единой и независимой Республики Молдова. И эту твердую позицию мы должны донести до всех политических сил в стране и внешнеполитических партнеров", — написала Влах.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что действия унионистов носят антигосударственный характер.

© AFP 2018/ THIERRY CHARLIER Скажет ли Бэсеску до свидания "унире": и что из этого выйдет

Позже он сообщил, что в республике начали подписывать декларации в поддержку молдавской государственности.

Меньше чем за сутки это сделало большинство советников из более чем 50 примэрий.

Многонациональность властей Молдовы — миф или реальность>>>

Глава государства считает, что идеологи унионизма (объединения Молдовы и Румынии) своими действиями добились прямо противоположного желаемому результата.

Согласно социологическим опросам, большинство жителей Молдовы выступают против объединения страны с Румынией и переименования молдавского языка в румынский.