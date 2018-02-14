Приднестровье посетит советник действующего председательства ОБСЕ Фраттини

Спецпредставитель действующего председательства ОБСЕ Франко Фраттини провел телефонный разговор с политпредставителем одной из сторон молдо-приднестровского урегулирования.

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье посетит советник спецпредставителя действующего председательства ОБСЕ, полномочный министр Главного управления по вопросам политики и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Альфредо Конте.

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О готовящемся визите рассказал сам спецпредставитель ДП ОБСЕ Франко Фраттини в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым, сообщили в пресс-службе приднестровского МИДа.

"Собеседники обсудили текущее состояние диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова. Отдельное внимание было уделено деятельности профильных экспертов сторон, в частности по выработке механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении", — отметили в МИДе.

В рамках телефонного общения Виталий Игнатьев официально пригласил Франко Фраттини посетить Приднестровье, выразив надежду, что взаимодействие с действующим председательством ОБСЕ в 2018 году будет носить системный и результативный характер. Итальянский дипломат, в свою очередь, сообщил о готовящемся визите в Приднестровье своего советника.

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Собеседники условились поддерживать прямые контакты для комплексного обмена мнениями по актуальным вопросам, связанным с ходом переговорного процесса.