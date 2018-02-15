В парламенте Молдовы выдвинут вотум недоверия министру экономики

В высшем законодательном органе республики зарегистрирована инициатива оппозиционных сил о выдвижении министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича персонального вотума недоверия.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова выдвинули персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича, заявил на заседании парламента в четверг депутат-социалист Василе Боля.

"Этот вотум недоверия представляет наше желание заставить министра участвовать в обсуждении причин экономического бедствия. Чтобы он рассказал о состоянии национальной экономики, рабочих местах, инвестициях, о госпредприятиях, которые продаются за копейки", — сказал Боля.

Он отметил, что работа министерства развивается в неправильном направлении и не представляет интересы граждан страны.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Социалисты инициируют вотум недоверия правительству Молдовы

"В связи с этим фракция Партии социалистов выдвигает персональный вотум недоверия относительно внутренней политики министерства экономики и инфраструктуры, под руководством Кирилла Габурича", — сказал Боля.

Спикер парламента республики Андриан Канду отметил, что проект вотума недоверия содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев. "Согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит постоянное бюро парламента", — сказал Канду.

Неутешительные прогнозы Минэкономики: что ждет Молдову>>>

Ранее в Партии социалистов заявляли о намерении на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента выступить с инициативами о вынесении вотума недоверия новым членам правительства страны, утвержденным, по их мнению, в обход Конституции республики. Габурич стал министром экономики и инфраструктуры Молдовы 10 января 2018 года.