Чем закончилась первая встреча представителей Кишинева и Тирасполя

Политические представители Кишинева и Тирасполя в процессе приднестровского урегулирования провели первую в этом году встречу в формате "1+1": до чего договорились чиновники?

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Главные переговорщики от Кишинева и Тирасполя — вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник и глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев — провели в четверг в Кишиневе первую официальную встречу в этом году. Чиновники подписали протокольное решение по вопросам взаимодействия в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений.

"В первую очередь мы обсудили достижения имплементации протоколов, подписанных в ноябре 2017 года. Констатировали, что как минимум по трем из пяти документов есть позитивные изменения. Речь идет о протокольных решениях по Гура-Быкулуй, по школам и апостилированию дипломов", — отметила Лесник на брифинге.

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Она отметила, что еще два документа находятся в рабочем процессе.

"Сегодня мы подписали новый документ, который дополнит список и палитру протокольных решений", — добавила вице-премьер.

По ее словам, также обсуждался вопрос возобновления работы двух подгрупп, одна из которых ответственна за вопросы банковского взаимодействия, а вторая — за вопросы прав человека.

Игнатьев отметил, что протокольное решение, которое стороны подписали в четверг, "имеет важное практическое значение, потому что касается механизмов взаимодействия по вопросам ветеринарного, фитосанитарного контроля".

"Это взаимодействие у нас осуществляется на протяжении длительного времени, но оно происходит в режиме ad hoc — от случая к случаю. Существуют определенные карантинные вспышки и на территории сопредельных государств. Это создает серьезные проблемы", — сказал Игнатьев.

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Как отметил представитель Приднестровья, по сути стороны создали дополнительные договорные основания для взаимодействия, которое, по его мнению, будет еще более эффективным и интенсивным.

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По его словам, европейская сторона также заинтересована в том, чтобы сотрудничество носило прозрачный и конкретный характер.

"Полагаю, что здесь общий интерес — не только Приднестровья и Молдовы, но и ЕС, и других сопредельных государств. Мы все заинтересованы в безопасности продуктов и в безопасности наших жителей", — подчеркнул Игнатьев.