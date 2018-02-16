Премьер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип отправился с рабочим визитом в Баварию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
"Среди вопросов, обсуждаемых на конференции, значатся: роль Европейского союза в сохранении мирового баланса, позиция в отношении Российской Федерации и США, кризис мигрантов в ЕС, перспективы развития НАТО, борьба с терроризмом, а также ситуация в Сирии, Украине и Африке", — сообщили в пресс-службе правительства.
Там отметили, что рамках своего визита глава молдавского кабмина проведет двусторонние встречи с лидерами стран и правительств, а также с европейскими чиновниками.
В состав молдавской делегации также вошел министр иностранных дел и европейской интеграции республики Тудор Ульяновски.
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Очередная, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности откроется в пятницу в баварской столице и продлится до воскресенья, 18 февраля.
В форуме примут участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел и министров обороны.