Эксперты рассказали, что ждет переговоры по Приднестровью в 2018 году

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Эксперты в Кишиневе не ожидают в ближайшее время серьезных подвижек в переговорном процессе по Приднестровью.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник и глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев — провели в четверг в Кишиневе первую официальную встречу в этом году в формате "1+1". Главный итог этой встречи – тот факт, что она вообще состоялась, считают эксперты, весьма сдержанно комментируя перспективы переговоров в 2018 году.

"Трудно надеяться на серьезные подвижки, учитывая неблагоприятный фон, возникший в связи с запретом новостных программ российских телеканалов, из-за напряженных экономических взаимоотношений с Россией и прочих подобных аспектов", — считает руководитель информационно-аналитического центра при Координационном совете организаций российских соотечественников Молдовы Михаил Сидоров.

"Хотя, конечно, необходимо говорить и необходимо встречаться. Тем более что в переговорный процесс включился новый человек, вице-премьер Кристина Лесник, у которой еще не было опыта участия в этой сфере, — заметил эксперт. — В ходе встречи были обсуждены вопросы, по которым ранее уже были достигнуты договоренности, и это уже неплохо".

Заместитель директора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук считает, что на результативности переговоров негативно отражаются и разногласия между разными ветвями власти в Молдове.

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"Я абсолютно уверен, что постоянный диалог между конституционными властями Молдовы и властями в Тирасполе необходим, и это очевидно для всех. Но есть один нюанс — власть в Кишиневе разделена на две группы, президента и правящего парламентского большинства. У конституционных властей нет единой позиции, они раздроблены на две части и по составу переговорщиков, и по стратегическим опциям", — констатирует эксперт.

"Если президент подчеркивал, что конфликт можно разрешить сразу путем федерализации, то правящее большинство менее оптимистично и ориентируется на сближение путем попыток решить неполитические проблемы", — считает Виктор Жук.

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU Тирасполь готов к новым переговорам и ждет ответа

Эксперт отметил, что первая в этом году встреча в формате "1+1" является рабочей, обсуждались четыре протокола, которые были подписаны 25 ноября прошлого года.

"Стороны пришли к выводу, что по некоторым вопросам, связанным со школами, с преподаванием на основе латинской графики, с апостилляцией дипломов Приднестровского госуниверситета есть существенные подвижки. Особенно актуальны проблемы сельского хозяйства, скоро весна, люди должны выходить в поле, а здесь сохраняются определенные проблемы", — отметил он.

Эксперты сходятся во мнении, что одним из главных факторов, которые влияют на процесс приднестровского урегулирования, станут парламентские выборы, которые состоятся в Молдове в 2018 году.

"Мы должны откровенно сказать, что это год выборов. В Молдове мы станем свидетелями жесткой борьбы за большинство в парламенте, и это не дает нам повода для особого оптимизма в отношении значительного прогресса на переговорах", — считает Михаил Сидоров.

"Это предвыборный год, будет выдвигаться множество концепций и идей. Я не ожидаю большого прогресса, но если будут решаться конкретные проблемы конкретных людей, то это уже можно будет назвать успехом", — в свою очередь, подчеркнул Виктор Жук.