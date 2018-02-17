Главы МИД Молдовы и России обсудили вопросы двусторонних отношений

Тудор Ульяновски и Сергей Лавров высказались за продолжение совместных усилий в рамках формата «5+2» по продвижению процесса приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски встретился в субботу "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в субботу в Министерстве иностранных дел России.

"Стороны провели полезный обмен мнениями о текущем состоянии российско-молдавских отношений, включая имеющиеся в них проблемные моменты и пути их преодоления. Министры высказались за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования" — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Премьер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности>>>