Премьер Молдовы высказался по поводу отношений с Россией

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер Молдовы Павел Филип рассказал, какие он видит перспективы сотрудничества Кишинева и Москвы.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип сообщил, что Кишинев выступает за сбалансированные и дружественные отношения с Москвой. Соответствующее заявление глава молдавского кабмина сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой. Отношений, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизировано, а диалог базировался бы на взаимном уважении", — отметил Филип, которого цитирует пресс-служба кабмина.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мухаметшин: отношения Молдовы и России сложные, но не стоит драматизировать

В пресс-релизе правительства сказано, что в этих отношениях "должно быть видно реальное желание помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова военные силы и боеприпасы".

Главы МИД Молдовы и России обсудили вопросы двусторонних отношений>>>

Там также сообщили, что молдавский премьер обратил внимание на "состояние неопределенности, нависшее над Восточной Европой и всеми другими странами региона". По его словам, все эти государства сталкиваются с одинаковыми вопросами, среди которых, как считает глава правительства Молдовы, проблема того, что через Восточную Европу проходят основные линии геополитического раскола между Востоком и Западом.