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Виталий Пырлог

Директор СИБа подал заявление об отставке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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12020

Парламент подтвердил данные о том, что руководитель Службы информации и безопасности решил уйти в отставку

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Глава Службы информации и безопасности Молдовы Виталие Пырлог передал в парламент заявление об отставке, сообщили во вторник в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

"В основе возможности оставить должность директора СИБа и работать далее только в Интерполе лежит желание продолжить важные реформы, в инициации которых принимал участие в комиссии Интерпола по контролю за файлами", — сказано в заявлении.

Как уточнили в парламенте, заявление в настоящее время находится на рассмотрении в юридической комиссии высшего законодательного органа страны.

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Парламент 21 декабря 2017 года на пятилетний срок утвердил Виталия Пырлога руководителем Службы информации и безопасности Молдовы.

До того времени Пырлог возглавлял комиссию Интерпола по контролю за файлами.

Пырлог занимал должность министра юстиции с 2006 по 2009 годы в правительстве коммунистов.

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Недавно он мог стать депутатом парламента по спискам Партии коммунистов Молдовы, заняв место Оксаны Доменти, решившей выйти из политики. Тем не менее, Пырлог отказался от мандата парламентария.

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Теги:
отставка, Виталий Пырлог, Молдова, Кишинев, Политика
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