В парламент Молдовы вызывают одного из министров правительства Филипа

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Парламент Республики Молдова рассмотрит персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича 23 февраля, заявил спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду во вторник на лекции студентам факультета международных отношений, политических административных наук Государственного университета страны.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Социалисты инициируют вотум недоверия правительству Молдовы

Инициаторами вотума недоверия выступили депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. Как заявлял депутат-социалист Василе Боля, этот вотум недоверия направлен на то, чтобы "заставить министра участвовать в обсуждении причин экономического бедствия, чтобы он рассказал о состоянии национальной экономики, рабочих местах, инвестициях, о госпредприятиях, которые продаются за копейки". Авторы инициативы среди прочего просят проанализировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ и другие.

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Ранее в Партии социалистов заявляли о намерении на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента выступить с инициативой о вынесении вотума недоверия новым членам правительства страны, утвержденным, по их мнению, в обход Конституции республики. Габурич стал министром экономики и инфраструктуры Молдовы 10 января 2018 года. Он заменил на этом посту Октавиана Калмыка, который на данный момент стал советником молдавского премьера Павла Филипа. Габурич занимал пост главы правительства с февраля по июнь 2015 года.