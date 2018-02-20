В парламент Молдовы вызывают одного из министров правительства Филипа

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Парламент Республики Молдова рассмотрит персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича 23 февраля, заявил спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду во вторник на лекции студентам факультета международных отношений, политических административных наук Государственного университета страны.
Инициаторами вотума недоверия выступили депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. Как заявлял депутат-социалист Василе Боля, этот вотум недоверия направлен на то, чтобы "заставить министра участвовать в обсуждении причин экономического бедствия, чтобы он рассказал о состоянии национальной экономики, рабочих местах, инвестициях, о госпредприятиях, которые продаются за копейки". Авторы инициативы среди прочего просят проанализировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ и другие.
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Ранее в Партии социалистов заявляли о намерении на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента выступить с инициативой о вынесении вотума недоверия новым членам правительства страны, утвержденным, по их мнению, в обход Конституции республики. Габурич стал министром экономики и инфраструктуры Молдовы 10 января 2018 года. Он заменил на этом посту Октавиана Калмыка, который на данный момент стал советником молдавского премьера Павла Филипа. Габурич занимал пост главы правительства с февраля по июнь 2015 года.