О чем договорились представитель ОБСЕ и вице-премьер Молдовы

Советник спецпредставителя ОБСЕ в разговоре с молдавским вице-премьером отметил необходимость завершить переговоры по оставшимся приоритетным вопросам договоренностей, которые были достигнуты между Кишиневом и Тирасполем в 2017 году.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник провела встречу с советником спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини, полномочным министром Главного управления по вопросам политики и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Альфредо Конте и главой миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом.

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Как отметили в пресс-службе бюро по реинтеграции, цель визита Конте — ознакомление с зарегистрированными изменениями, связанными с приднестровской тематикой, а также проведение консультаций по поводу возможности с итальянской стороны способствовать диалогу между Кишиневом и Тирасполя.

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Вице-премьер отметила прогресс, достигнутый в ходе реализации документов, подписанных во время переговоров в 2017 году, и подчеркнула меры, предпринятые Кишиневом для продвижения диалога. Также чиновница затронула и другие темы, которые были определены в качестве приоритетов в рамках Венского протокола (27-28 ноября 2017 года). По ее словам, слоган "Dialogue, Ownership, Responsibility" будет служить руководством в деятельности на текущий год.

В свою очередь, Конте похвалил стороны за внедрение договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году. Он подчеркнул необходимость завершить переговоры по оставшимся приоритетным вопросам. В том числе, завершить до конца февраля обсуждения по механизму, который позволяет движение транспортных средств из Приднестровья в других странах.

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С 1 января 2018 года председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перешло к Италии, а бывший глава МИД этой страны Франко Фраттини назначен на пост спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью.