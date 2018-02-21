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Служба информации и безопасности Молдовы

Что говорят в парламенте по поводу отставки главы СИБ Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Заявление об отставке директора Службы информации и безопасности прошло через парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету: какова дальнейшая судьба руководства СИБ?

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету утвердила в среду, 21 февраля, заявление об отставке главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Виталия Пырлога. Информацию подтвердил Sputnik вице-председатель комиссии Анатолий Загородный.

"Комиссия приняла к сведению в рамках сегодняшнего заседания заявление об отставке, поданной директором СИБ", — сказал Загородный.

По его словам, комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету представит депутатам отчет по отставке главы СИБ.

Виталий Пырлог
© Sputnik / Miroslav Rotari
Директор СИБа подал заявление об отставке

После этого, согласно действующему законодательству, парламент должен инициировать процедуру по назначению нового руководителя ведомства.

По закону о Службе информации и безопасности Республики Молдова, директор структуры назначается парламентом по предложению как минимум 10 депутатов с заключением комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку сроком на пять лет.

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Парламент утвердил Виталия Пырлога руководителем Службы информации и безопасности Молдовы 21 декабря 2017 года, однако уже 19 февраля этого года он подал заявление об отставке.

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Теги:
отставка, СИБ, Анатолий Загородный, Молдова, Общество
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