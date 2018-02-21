Вопросы безопасности обсудят на межпарламентской конференции в Кишиневе

Грузия, Украина и Республика Молдова проведут межпарламентскую конференцию, в которой примут участие порядка 12 международных делегаций.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Межпарламентская конференция по вопросам безопасности, организованная под эгидой председателей высших законодательных органов Грузии, Украины и Молдовы, состоится в Кишиневе 2 марта, сообщил журналистам спикер высшего законодательного органа республики Андриан Канду в среду на брифинге.

"Принято решение организовать и провести в Кишиневе международную межпарламентскую конференцию на следующей неделе 2 марта. Конференция организована под эгидой трех председателей парламента Грузии, Украины и Республики Молдова при сотрудничестве с престижной международной организацией в области безопасности — Атлантический совет из США (Atlantic Council)", — сообщил Канду.

По его словам, ожидается участие порядка 12 международных делегаций.

"Ожидаем спикеров парламентов из Латвии, Литвы, Швеции, Норвегии, Румынии, Украины, Грузии. На уровне вице-спикеров ожидается присутствие представителей из Польши, Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии. Также ожидается участие группы международных экспертов из США и европарламентариев", — сказал спикер молдавского парламента.

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Он отметил, что среди важных вопросов, которые будут обсуждаться на этой конференции, значатся "аспекты региональной безопасности".