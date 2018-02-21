Конте "подготовил почву" для визита в Молдову Фраттини

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Главной целью приезда советника специального представителя Действующего Председателя ОБСЕ Альфредо Конте стала "подготовка почвы" для визита в Кишинев и Тирасполь спецпредставителя ДП ОБСЕ Франко Фраттини, который планируется в следующем месяце. Об этом заявил сам советник на встрече с главой внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталием Игнатьевым, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского МИДа.

Итальянский дипломат также позитивно оценил успехи переговорного процесса последних месяцев, особо выделив вклад приднестровской стороны в достижении прогресса.

"Мы очень рады динамике и результатам, которые были продемонстрированы в последние несколько месяцев. Мы видим реальные улучшения, договоренности и результаты для населения. В первую очередь, это происходит благодаря смелости сторон, и в данном контексте особенно подчеркну вклад приднестровской стороны, усилия которой объективно способствовали достижению многих договоренностей", — отметил Альфредо Конте.

Виталий Игнатьев отметил готовность Приднестровья поддерживать сообщение с итальянским председательством ОБСЕ системно, выразив надежду на его активное подключение к работе в рамках переговорного процесса.

"Мы находимся в постоянном контакте со всеми международными участниками переговорного процесса в консультативном формате "5+2". С нетерпением ожидаем в марте визит господина Фраттини, в ходе которого полагаю возможным широко обсудить все вопросы и аспекты, которые представляют взаимный интерес и имеют отношение к переговорам", — сказал он.

© Sputnik/ Нина Зотина Приднестровье посетит советник действующего председательства ОБСЕ Фраттини

По словам главы внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР, Тирасполь рассчитывает на то, что совместными усилиями будут создаваться условия для того, чтобы итальянское председательство было эффективным. И чтобы люди получили хорошие результаты по итогам переговорного года.

Одной из главных тем обсуждения на встрече дипломатов стала выработка механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Этот вопрос, исходя из "Венского протокола", заключенного в конце прошлого года, обе стороны переговорного процесса должны согласовать с подписанием соответствующей договоренности к концу февраля 2018 года.