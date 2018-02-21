20:47 21 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Тирасполь

Конте "подготовил почву" для визита в Молдову Фраттини

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Политика
Получить короткую ссылку
5710

Советник специального представителя Действующего Председателя ОБСЕ Альфредо Конте отметил вклад приднестровской дипломатии в достижении прогресса в переговорного процессе.

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Главной целью приезда советника специального представителя Действующего Председателя ОБСЕ Альфредо Конте стала "подготовка почвы" для визита в Кишинев и Тирасполь спецпредставителя ДП ОБСЕ Франко Фраттини, который планируется в следующем месяце. Об этом заявил сам советник на встрече с главой внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталием Игнатьевым, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского МИДа.

Итальянский дипломат также позитивно оценил успехи переговорного процесса последних месяцев, особо выделив вклад приднестровской стороны в достижении прогресса.

"Мы очень рады динамике и результатам, которые были продемонстрированы в последние несколько месяцев. Мы видим реальные улучшения, договоренности и результаты для населения. В первую очередь, это происходит благодаря смелости сторон, и в данном контексте особенно подчеркну вклад приднестровской стороны, усилия которой объективно способствовали достижению многих договоренностей", — отметил Альфредо Конте.

Виталий Игнатьев отметил готовность Приднестровья поддерживать сообщение с итальянским председательством ОБСЕ системно, выразив надежду на его активное подключение к работе в рамках переговорного процесса.

"Мы находимся в постоянном контакте со всеми международными участниками переговорного процесса в консультативном формате "5+2". С нетерпением ожидаем в марте визит господина Фраттини, в ходе которого полагаю возможным широко обсудить все вопросы и аспекты, которые представляют взаимный интерес и имеют отношение к переговорам", — сказал он.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Дискуссионная программа
© Sputnik/ Нина Зотина
Приднестровье посетит советник действующего председательства ОБСЕ Фраттини

По словам главы внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР, Тирасполь рассчитывает на то, что совместными усилиями будут создаваться условия для того, чтобы итальянское председательство было эффективным. И чтобы люди получили хорошие результаты по итогам переговорного года.

Одной из главных тем обсуждения на встрече дипломатов стала выработка механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Этот вопрос, исходя из "Венского протокола", заключенного в конце прошлого года, обе стороны переговорного процесса должны согласовать с подписанием соответствующей договоренности к концу февраля 2018 года.

Теги:
подготовка, визит, МИД, ОБСЕ, Альфредо Конте, Виталий Игнатьев, Франко Фраттини, Молдова, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Разговор за чашкой кофе
    Латвийский русский

    Ко Дню родного языка Sputnik Латвия подготовил небольшую подборку слов и выражений, свойственных именно для русского языка в Латвии.

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, архивное фото
    Не конкуренты

    Российский отельер рассказал, что литовские гостиницы могут стать резервным вариантом в случае ажиотажа среди гостей ЧМ-2018 в России.

  • Фрагмент фото выставки
    Эстонское влияние

    Организатор выставки "Эстонцы в Кремле" посетовал на прекращение межпарламентского сотрудничества между Россией и Эстонией и призвал соседей общаться.

  • Яблоки
    Похитители яблок

    Возбуждено уголовное дело против группы граждан, которые под видом грузоперевозчиков похищали партии груш и яблок на территории Беларуси и продавали в Россию.

  • Трибуна для выступлений в МИД Грузии
    "Безвиз" не остановить!

    Посол Грузии в ЕС заверила граждан страны в том, что на данном этапе безвизовому режиму со странами Евросоюза ничего не угрожает.

  • Даниил Убирия
    Энергетический дефицит

    Члены Общественной палаты Абхазии решают, как сохранить в рабочем состоянии энергосистему страны на время планового ремонта Ингур ГЭС в 2019 году.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Два потока

    Эксперт рассказал, в чем состоит принципиальное отличие "Турецкого потока" от проекта "Южный поток", и в чем заключается интерес Анкары.

  • Фармацевт в аптеке
    Жизнь по рецепту

    Минздрав Армении разработал новый порядок продажи медикаментов: из 4700 наименований лекарств 2700 скоро можно будет купить только по рецепту.

  • Невеста плачет, архивное фото
    Украл – женись!

    Адвокат объяснил, почему в казахстанском законодательстве надо отдельно прописать норму о похищении невесты.

  • Осетинские оружейники, братья Алборовы
    Мастера оружейных дел

    Sputnik Южная Осетия знакомит читателей с творчеством выдающихся осетинских оружейников Аслана и Виталия Алборовых.

  • Разговор за чашкой кофе
    Латвийский русский

    Ко Дню родного языка Sputnik Латвия подготовил небольшую подборку слов и выражений, свойственных именно для русского языка в Латвии.

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, архивное фото
    Не конкуренты

    Российский отельер рассказал, что литовские гостиницы могут стать резервным вариантом в случае ажиотажа среди гостей ЧМ-2018 в России.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

ExpoVin Moldova - 2018
EXPOVIN MOLDOVA-2018: как проходило открытие выставки
Тактические учения с примененим комплексов С-300 в Ростовской области
Тактические учения с примененим комплексов С-300 в Ростовской области
Всемирное антидопинговое агентство
Охота на допинг: кто, зачем и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться