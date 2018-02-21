Конте "подготовил почву" для визита в Молдову Фраттини

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Главной целью приезда советника специального представителя Действующего Председателя ОБСЕ Альфредо Конте стала "подготовка почвы" для визита в Кишинев и Тирасполь спецпредставителя ДП ОБСЕ Франко Фраттини, который планируется в следующем месяце. Об этом заявил сам советник на встрече с главой внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталием Игнатьевым, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского МИДа.
Итальянский дипломат также позитивно оценил успехи переговорного процесса последних месяцев, особо выделив вклад приднестровской стороны в достижении прогресса.
"Мы очень рады динамике и результатам, которые были продемонстрированы в последние несколько месяцев. Мы видим реальные улучшения, договоренности и результаты для населения. В первую очередь, это происходит благодаря смелости сторон, и в данном контексте особенно подчеркну вклад приднестровской стороны, усилия которой объективно способствовали достижению многих договоренностей", — отметил Альфредо Конте.
Виталий Игнатьев отметил готовность Приднестровья поддерживать сообщение с итальянским председательством ОБСЕ системно, выразив надежду на его активное подключение к работе в рамках переговорного процесса.
"Мы находимся в постоянном контакте со всеми международными участниками переговорного процесса в консультативном формате "5+2". С нетерпением ожидаем в марте визит господина Фраттини, в ходе которого полагаю возможным широко обсудить все вопросы и аспекты, которые представляют взаимный интерес и имеют отношение к переговорам", — сказал он.
По словам главы внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР, Тирасполь рассчитывает на то, что совместными усилиями будут создаваться условия для того, чтобы итальянское председательство было эффективным. И чтобы люди получили хорошие результаты по итогам переговорного года.
Одной из главных тем обсуждения на встрече дипломатов стала выработка механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.
Этот вопрос, исходя из "Венского протокола", заключенного в конце прошлого года, обе стороны переговорного процесса должны согласовать с подписанием соответствующей договоренности к концу февраля 2018 года.