Транспортная перезагрузка: Кишинев и Тирасполь ведут переговоры

Политические представители Кишинева и Тирасполя в процессе приднестровского урегулирования провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. В Кишиневе состоялось заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры. В этой встрече также приняли участие главные переговорщики от Кишинева и Тирасполя — вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник и глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев, а также международные эксперты в рамках переговорного процесса в формате "5+2".

Как сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции страны, дискуссии касались аспектов по поиску функционального механизма для обеспечения участия в международных дорожных перевозках транспортных средств из приднестровского региона.

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Стороны обменялись мнениями по поводу данного механизма, изложив убедительные аргументы в отношении процедур, которые следует соблюдать в этом смысле.

"Консультации по техническим элементам механизма продолжатся в рамках последующего заседания секторальной рабочей группы, дату и место проведения которого установят на уровне политических представителей сторон", — отметили в пресс-службе бюро по реинтеграции.

На прошлой неделе главные переговорщики от Кишинева и Тирасполя провели первую встречу в этом году в формате "1+1", по итогам которой подписали протокольное решение по вопросам взаимодействия в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений.

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