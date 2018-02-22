Парламент Молдовы утвердил отставку главы СИБ

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Парламент Молдовы утвердил отставку главы Службы информации и безопасности (СИБ) страны Виталия Пырлога.

© Sputnik / Miroslav Rotari Директор СИБа подал заявление об отставке

Пырлог подал заявление об отставке 19 февраля этого года. По его словам, он намерен работать далее только в Интерполе. Его отставку с поста главы СИБ поддержало большинство депутатов.

Парламент утвердил Виталия Пырлога руководителем Службы информации и безопасности Молдовы 21 декабря 2017 года.

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После этого, согласно действующему законодательству, парламент должен инициировать процедуру по назначению нового руководителя ведомства.

По закону о Службе информации и безопасности Республики Молдова, директор структуры назначается парламентом по предложению как минимум 10 депутатов с заключением комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку сроком на пять лет.