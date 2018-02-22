Когда отремонтируют здание администрации президента Молдовы

В Кишиневе стартовал ремонт разгромленного после беспорядков в 2009 году здания администрации президента Молдовы: Игорь Додон рассказал о том, когда завершатся работы и какой первый документ он намерен подписать в обновленном офисе.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. В четверг в Кишиневе официально стартовал ремонт разгромленного после апрельских беспорядков в 2009 году здания администрации президента Молдовы. Финансировать этот проект взялись власти Турции. Соответствующая договоренность была достигнута между президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Ремонт стартовал еще в понедельник, 19 февраля, однако официальный старт работ молдавский лидер и бывший посол Турции в Молдове Хулуси Кылыч дали в четверг.

По словам Додона, это не просто здание администрации президента — это символ государства и государственности.

"Ожидаем и надеемся, что ремонтные работы закончатся в августе. В связи с этим хочу официально пригласить господина Эрдогана для открытия этого здания в конце августа. Надеюсь, что он примет это приглашение на 27 августа — на День независимости", — сказал Додон на церемонии официального начала ремонтных работ.

Глава государства ответил на вопрос корреспондента Sputnik о том, какой первый документ он намерен подписать в новом здании администрации главы республики.

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"Очень надеялся, что в этом здании подпишу первый указ о роспуске парламента и назначении даты выборов досрочных либо очередных. Но так как после последних политических событий могут быть и досрочные парламентские выборы, и я не успею подписать указ о роспуске парламента, подпишу его в другом офисе. Надеюсь, что я здесь подпишу указ о назначении нового правительства. Вернее, есть два варианта — либо роспуск парламента, либо назначение нового правительства уже после досрочных парламентских выборов", — сказал Додон.

Как отметил Кылыч, ожидается, что ремонт здания администрации президента завершится уже в июле этого года. По его словам, это здание — символ молдавского государства.