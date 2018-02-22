Мнение: НАТО берет контроль над киберзащитой Молдовы

Политические установки на максимальную интеграцию с НАТО не согласуются с принципом нейтралитета Молдовы.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Совместный проект НАТО и министерства обороны Молдовы по модернизации систем в области киберзащиты и безопасности военных информационных сетей неоднозначно воспринят молдавскими экспертами. Уже звучат мнения независимых обозревателей, которые считают, что НАТО, фактически, берет под контроль все сферы деятельности Национальной армии.

Эти действия опасны и плохо согласуются с принципом нейтралитета Молдовы, считает Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.

"Это еще один шаг в русле политической установки на максимальное укрепление связей с НАТО по всем направлениям. Нет уверенности, что продвигаемые НАТО проекты в области киберзащиты будут транспарентными и открытыми. И абсолютно неясно, как это согласуется с нейтралитетом Молдовы", — заявил он.

© AFP 2018/ Petras Malukas Оружие НАТО для Молдовы как предчувствие...

Осталеп отметил, что Молдова, как и все другие страны, должна совершенствовать защиту данных. Однако имея на своей территории замороженный конфликт в Приднестровье, имея разобщенное по геополитическому признаку общество, отдавать кому-то приоритеты в этой области неблагоразумно, считает экс-вице-министр иностранных дел.

"Такие проекты лишь добавляют нервозности в атмосферу общественной и политической жизни Молдовы. И никто не может сказать, ожидаются ли иные внятные результаты, кроме повышения нервозности", — заявил Осталеп.

Фитин: для чего НАТО создает "военный Шенген">>>

В целом, как считает эксперт, стратегической целью Запада в отношении Молдовы сегодня является "преодоление" принципа нейтралитета, который закреплен в Конституции Молдовы.

"Мы наблюдаем по всем направлениям ползучую интеграцию со структурами и задачами НАТО, — отметил эксперт. — Все показывает, что взят курс на изменение нейтрального статуса Молдовы, идет поиск форм для достижения этой цели, и это очень опасно".

Напомним, как сообщает Альянс, в Молдове запущен долгосрочный проект "поддержки молдавских вооруженных сил в области киберзащиты, для противостояния сложным и неожиданным киберугрозам, способным нарушить безопасность военных информационных сетей".

Проект реализуется в рамках программы НАТО "Science for Peace and Security" ("Наука — для мира и безопасности").

По словам заместителя помощника Генсека НАТО по новым вызовам безопасности Джейми Ши, проект может охватить не только военные структуры Молдовы, но и "другие государственные учреждения".

"Умение реагировать на киберугрозы усилит возможности Министерства обороны и будет на пользу союзникам НАТО", — заявил, в свою очередь, генеральный секретарь молдавского Министерства обороны Раду Бурдужа.