Все тайное становится для Sputnik явным: кому звонил президент Воронин

Во властных кабинетах всегда множество загадок, но одну все-таки удалось разгадать.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. В Кишиневе официально стартовал ремонт разгромленной после апрельских беспорядков президентуры.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Когда отремонтируют здание администрации президента Молдовы

В здании, где официально будет заседать глава государства, провели экскурсию — чтобы наглядно показать, что оставила после себя молдавская "революция".

А оставила она разбитые окна, поломанную мебель, разграбленные кабинеты и… цел-целехонек президентский телефон.

Аппарат, скажем прямо, солидный — с множеством кнопок с фамилиями чиновников, министров, депутатов. Кстати, на рабочем телефоне бывшего президента Владимира Воронина есть и имя нынешнего главы государства — Игоря Додона. А еще на этом телефоне есть две загадочные белые кнопки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президентский телефон уцелел во время событий 7 апреля.

Здание резиденции президента: что оставила после себя "революция 7 апреля">>>

Впрочем, смотрите сами.

© Sputnik / Miroslav Rotari От множества кнопок на телефоне президента разбегаются глаза...

Кстати, финансировать проект по ремонту здания президентуры взялись власти Турции.