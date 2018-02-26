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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон о судьбе Молдовы: республика не станет членом Евросоюза

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент Молдовы высказался по поводу членства страны в Евросоюзе: молдавский лидер считает, что ни Брюссель, ни сама республика к этому не готовы.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что страна не станет членом Европейского союза. По его мнению, к этому не готовы ни в Брюсселе, ни в самой республике.

"Считаю, что Молдова членом Европейского союза не станет. К этому не готов Брюссель, и это четко дали понять на саммите Восточного партнерства, который буквально недавно состоялся. Молдова сама к этому не готова", — заявил Додон в интервью одному из зарубежных СМИ.

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Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, республика может выжить, только если у нее будут хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком.

Он добавил, что по некоторым вопросам Молдове действительно нужно брать в пример опыт Евросоюза, однако подверг критике некоторые моменты действующих договоренностей.

"Мы подписали Соглашение о свободной торговле с ЕС, открыли наш рынок для европейских товаров, и наши местные производители стали неконкурентоспособными, потому что по этим товарным позициям производители из Европы получают серьезные субсидии со стороны государства, а мы не можем дать то же самое", — сказал Додон.

Президент Молдовы обратил внимание, что неоднократно говорил о необходимости "пересмотреть некоторые позиции" существующих договоренностей.

"Мы можем оставить Соглашение о свободной торговле как есть… Но по некоторым 6-7 группам товаров, которые для нас важны, — это агропромышленный комплекс — давайте вернемся к ассиметричной торговле", — отметил молдавский лидер.

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© REUTERS/ INTS KALNINS
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Додон добавил, что у него есть вопросы и по поводу политической части — "в Соглашении об ассоциации очень размыто написано все, что касается обороны, армии и т.д".

"Молдова — нейтральная страна. И мы должны не только сохранять этот нейтралитет, но и укреплять его. Участвовать в каких-то операциях, военных блоках и т.д. — это категорически нам не нужно. Я против любых блоков. Думаю, что Молдова не должна быть членом ни НАТО, ни ОДКБ. Потому что Молдова не выживет, если ее будут использовать в военных целях", — добавил Додон.

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Теги:
военный блок, критика, позиция, членство, Игорь Додон, ЕС, Молдова
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