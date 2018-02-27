Премьер Румынии прибыла в Кишинев

Румынский премьер Виорика Дэнчилэ проведет двусторонние встречи с представителями руководства Молдовы: с кем из молдавских чиновников побеседует глава правительства страны-соседки.

КИШИНЕВ, 27 фев — Spunik. Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ прибыла с официальным визитом в Кишинев.

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У главы правительства страны-соседки достаточно насыщенная программа встреч — Дэнчилэ проведет переговоры со своим молдавским коллегой Павлом Филипом и спикером парламента республики Андрианом Канду.

Вместе с молдавским премьером она также примет участие в церемонии инаугурации Ассоциации румынских инвесторов в Республике Молдова. Мероприятие состоится в Академии наук Молдовы. Так же главы кабминов встретятся с представителями Еврорегиона Сирет-Прут в отеле Radisson Blu Leogrand.

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"Хочу заверить власти в Кишиневе и граждан за Прутом в том, что Румыния продолжит твердо поддерживать усилия Республики Молдова на ее европейском пути", — цитирует слова Дэнчилэ пресс-служба правительства Румынии.

Виорика Дэнчилэ стала первой женщиной в Румынии, которая возглавила правительство страны.