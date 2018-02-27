Когда состоится совместное заседание правительств Молдовы и Румынии

КИШИНЕВ, 27 фев — Spunik. Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии состоится в ближайшее время. Об этом сообщил молдавский премьер Павел Филип на брифинге с главой правительства страны-соседки Виорикой Дэнчилэ, которая находится с визитом в Кишиневе.

"Договорились, что вскоре состоится совместное заседание правительств Молдовы и Румынии. Предложили, чтобы это заседание прошло в Кишиневе", — отметил Филип.

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Румынский премьер отметила, что совместное заседание двух правительств состоится в первой половине этого года.

"Мы обсудим точечно и секториально совместные проекты и точки соприкосновения между Румынией и Республикой Молдова. До этого наши коллеги из двух правительств будут усиленно работать для продвижения сотрудничества", — сказала Дэнчилэ.

Она также отметила насыщенную повестку между Молдовой и Румынией.

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Совместное заседание членов правительств Молдовы и Румынии должно было состояться в конце 2017 года, однако было отложено.

В Румынии разгорелся политический кризис. Правящая Социал-демократическая партия Румынии приняла решение лишить премьера Михая Тудосе политической поддержки из-за разногласий между ним и лидером партии Ливиу Драгня.

Его отставку утвердил и президент Румынии Клаус Йоханнис. Позже социал-демократы провели заседание исполкома партии, на котором большинством голосов выдвинули на пост премьера кандидатуру Дэнчилэ. После того как ее кандидатуру одобрил президент страны Клаус Йоханнис и двухпалатный парламент, Дэчилэ стала первой женщиной в Румынии, которая возглавила правительство.