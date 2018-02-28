В Молдове изменится состав Совбеза

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Президент Игорь Додон провел рабочую встречу советников и представителей Высшего совета безопасности по вопросу организации и проведения заседания ВСБ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон о судьбе Молдовы: республика не станет членом Евросоюза

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, "после предварительных дискуссий с руководством правительства о повестке дня и возможной дате проведения заседания договорились, что оно состоится в начале следующей неделе".

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"Хочу отметить, что во избежание попыток блокирования в будущем деятельности ВСБ отдельными лицами – членами Совета, состав последнего был изменен. Добавили из аппарата президента, чтоб был кворум без правительства и парламента. Остальные детали на следующей неделе", — отметил Додон.

Молдавский лидер напомнил, что предложил включить в повестку вопросы о расследовании в банковской системе, вопросы, касающиеся антигосударственных действий организаций и формирований, а также представителей органов местного публичного управления, в частности, шаги и провокации, направленные на ликвидацию государственности, и меры, которые должны быть приняты по этому вопросу правоохранительными органами страны.

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"Проект новой Стратегии национальной безопасности, в том числе последние заявления господина Стурзы о намерении и необходимости приобретения летального оружия", — добавил Додон.

По его словам, в рамках заседания будет рассмотрен план работы Высшего совета безопасности на текущий год.