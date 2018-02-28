17:45 28 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-9°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы отправится с визитом в США

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
120 0 0

Молдавский лидер объявил о намерении посетить с визитом США летом этого года: с кем из американских чиновников планирует встретиться президент республики?

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о своем готовящемся визите в США, который запланирован на лето текущего года. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети Facebook после встречи с послом США в републике Джеймсом Петтитом.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о судьбе Молдовы: республика не станет членом Евросоюза

Как отметил Додон, в ходе беседы стороны "затронули ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны, также обсудили состояние двусторонних молдавско-американских отношений".

Президент Молдовы сделал заявление по выборам в парламент страны>>>

"Рассмотрели возможные сценарии организации и проведения местных и парламентских выборов, запланированных в этом году. Обсудили также детали моей поездки в США, которая запланирована на 1-8 июля текущего года по приглашению президентa Всемирного конгресса семей Брайана Брауна", — отметил молдавский лидер.

Он рассказал, что в рамках визита намерен провести ряд встреч с представителями правительства, членами Конгресса и руководством Соединенных Штатов, а также с представителями средств массовой информации и экспертного сообщества.

"Республика Молдова должна иметь постоянный диалог, как с Востоком, так и с Западом, развивать дружеские, двусторонние и многосторонние отношения, в интересах нашей страны", — заключил Додон.

По теме

Посол США в Молдове осудил запрет в республике новостных передач из России
Когда отремонтируют здание администрации президента Молдовы
Теги:
визит, Игорь Додон, США, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

  • Человек с ножом
    "Убийственная" статистика

    Страны Балтии лидируют в печальной статистике умышленных убийств, совершаемых в Евросоюзе – Эстонии досталось третье место.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
    В зоне доступа

    Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?

  • Кафе и рестораны на площади Марджанишвили
    Грузинский стандарт

    Мэр Тбилиси поручил увеличить штрафы в случае нарушения стандартов использования грузинского языка на городских вывесках.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Страхуйтесь, граждане!

    В ближайшее время Минздрав Абхазии опубликует список документов, необходимых для оформления полиса ОМС – есть главное требование.

  • Пошив одежды. Архивное фото
    Нас подставили!

    В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.

  • Преступник за решеткой
    Мистер Х

    В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина Таджикистана с документами на вымышленное имя.

  • Пользователь за работой
    Узбекский Алиэкспресс

    Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку для продажи отечественных товаров за рубеж и уже нашел партнера.

  • Застава Дменис на грузино-югоосетинской границе
    Можно без паспорта

    Жители пограничной зоны Южной Осетии впредь могут передвигаться по ней, имея при себе только ксерокопию паспорта.

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Олимпийские Игры в Пхенчхане объявлены закрытыми
В Грозном представили багги для военных
Как в Чечне проходила презентация багги для военных
Курдский вопрос
Курдский вопрос: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться