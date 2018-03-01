09:15 01 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-13°C
Прямой эфир
Поиск
Морозы

Морозные хроники: как я добиралась на работу в лютую стужу

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (395)
27731

Корреспондент Sputnik вместе со всеми кишиневцами в аномальные морозы отправилась на работу, и вот, что из этого вышло.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik, Дарья Зимбельская. Наверное, с самого начала я убью интригу и скажу: эти строки пишу в теплом офисе, попивая горячий кофе. То есть все в порядке — на работу доехала… 

Мороз
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Холодный Кишинев: только бы не заболеть, а то врача не дождешься

"Никакой из вас, Дарья, драматург! И никакой игрок!" — возразит мне читатель, недоумевая, кто ж все карты открывает в начале игры. И я поспорю. 

Потому что вчера вечером, я как и все горожане, готовилась к погодному апокалипсису. Припоминая апрельский снегопад, понимала, что за ночь случиться может всякое — и снегом припорошит все улицы, и дороги превратятся в а-ля "не пройти-не проехать". Но вечером, выглянув в окно и заметив снегоуброчную машину, мелькнула надежда — авось, все обойдется. 

И да, женская интуиция не подвела! Что ночью делали коммунальщики и дорожники, я не знаю — но вижу результат: они работали! 

Потому одно из главных неудобств сегодняшнего утра, с которым столкнулись горожане, это, пожалуй, лютый мороз (против матушки-природы не пойдешь) и припорошенные снегом машины.

В общем, привет, весна! 

Кстати, вот вести с метеополей. 

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 13 до минус 10 градусов. В течение дня ожидается снег. 

Прогноз астрономов: к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым>>>

Ожидается северный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду. 

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты. Следующие два дня — 1 и 2 марта — будет холодно, температура воздуха будет колебаться от — 10 С до — 17 градусов, возможен снег.

​Ну, и не можем отказать себе в удовольствии — дать читателям почитать кое-чего из народного календаря. 

Православный календарь 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Кстати, а кто знал, что во всем виновата Кикимора?

Праздники и народные приметы: "Марток — надевай семь порток"…

1 марта отмечается день Маремьяны-кикиморы. Маремьяна равнозначна языческим названиям Мармор, Марена, Маремьяна Праведная, Мааре. Этнографы до сих пор спорят о том, в каком календаре возможно было произведение смены праведницы и святой Мариамны, которая была сестрой апостола Филиппа, на Маремьяну-кикимору. В народе последнюю описывали по-разному, считали, что это девушка с длинными черными волосами, черноглазая и белолицая. Славяне приписывали ей негативную роль и даже доказывали справедливость своих слов тем, что на Маремьяну практически всегда ударяли морозы. Говорили: "Теплый мартовский день обманчив", "Марток — надевай семь порток".
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (395)

По теме

Погодные рекорды Молдовы 1 марта
Морозно и снежно: точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 марта
Теги:
прогноз погоды, погода, молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

  • Человек с ножом
    "Убийственная" статистика

    Страны Балтии лидируют в печальной статистике умышленных убийств, совершаемых в Евросоюзе – Эстонии досталось третье место.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
    В зоне доступа

    Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?

  • Кафе и рестораны на площади Марджанишвили
    Грузинский стандарт

    Мэр Тбилиси поручил увеличить штрафы в случае нарушения стандартов использования грузинского языка на городских вывесках.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Страхуйтесь, граждане!

    В ближайшее время Минздрав Абхазии опубликует список документов, необходимых для оформления полиса ОМС – есть главное требование.

  • Пошив одежды. Архивное фото
    Нас подставили!

    В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.

  • Преступник за решеткой
    Мистер Х

    В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина Таджикистана с документами на вымышленное имя.

  • Пользователь за работой
    Узбекский Алиэкспресс

    Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку для продажи отечественных товаров за рубеж и уже нашел партнера.

  • Застава Дменис на грузино-югоосетинской границе
    Можно без паспорта

    Жители пограничной зоны Южной Осетии впредь могут передвигаться по ней, имея при себе только ксерокопию паспорта.

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Олимпийские Игры в Пхенчхане объявлены закрытыми
В Грозном представили багги для военных
Как в Чечне проходила презентация багги для военных
Курдский вопрос
Курдский вопрос: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться