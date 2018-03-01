Морозные хроники: как я добиралась на работу в лютую стужу

Корреспондент Sputnik вместе со всеми кишиневцами в аномальные морозы отправилась на работу, и вот, что из этого вышло.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik, Дарья Зимбельская. Наверное, с самого начала я убью интригу и скажу: эти строки пишу в теплом офисе, попивая горячий кофе. То есть все в порядке — на работу доехала…

"Никакой из вас, Дарья, драматург! И никакой игрок!" — возразит мне читатель, недоумевая, кто ж все карты открывает в начале игры. И я поспорю.

Потому что вчера вечером, я как и все горожане, готовилась к погодному апокалипсису. Припоминая апрельский снегопад, понимала, что за ночь случиться может всякое — и снегом припорошит все улицы, и дороги превратятся в а-ля "не пройти-не проехать". Но вечером, выглянув в окно и заметив снегоуброчную машину, мелькнула надежда — авось, все обойдется.

И да, женская интуиция не подвела! Что ночью делали коммунальщики и дорожники, я не знаю — но вижу результат: они работали!

1 марта. 2018 год. Утро. Минус 15 градусов… Зато зима закончилась! :-) pic.twitter.com/sdfv8FRnBR — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 1 марта 2018 г.

Потому одно из главных неудобств сегодняшнего утра, с которым столкнулись горожане, это, пожалуй, лютый мороз (против матушки-природы не пойдешь) и припорошенные снегом машины.

В общем, привет, весна!

Кстати, вот вести с метеополей.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня в республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 13 до минус 10 градусов. В течение дня ожидается снег.

Прогноз астрономов: к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым>>>

Ожидается северный ветер. Его порывы будут достигать до 2 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным, в течение дня возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты. Следующие два дня — 1 и 2 марта — будет холодно, температура воздуха будет колебаться от — 10 С до — 17 градусов, возможен снег.

​Ну, и не можем отказать себе в удовольствии — дать читателям почитать кое-чего из народного календаря.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Кстати, а кто знал, что во всем виновата Кикимора?

Праздники и народные приметы: "Марток — надевай семь порток"…

1 марта отмечается день Маремьяны-кикиморы. Маремьяна равнозначна языческим названиям Мармор, Марена, Маремьяна Праведная, Мааре. Этнографы до сих пор спорят о том, в каком календаре возможно было произведение смены праведницы и святой Мариамны, которая была сестрой апостола Филиппа, на Маремьяну-кикимору. В народе последнюю описывали по-разному, считали, что это девушка с длинными черными волосами, черноглазая и белолицая. Славяне приписывали ей негативную роль и даже доказывали справедливость своих слов тем, что на Маремьяну практически всегда ударяли морозы. Говорили: "Теплый мартовский день обманчив", "Марток — надевай семь порток".