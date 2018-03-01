Президент Молдовы считает, что стране незачем покупать летальное оружие

Очередной спор между президентом Молдовы и правительством: на этот раз мнения главы республики и премьера разошлись по поводу закупки летального оружия.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что если республика, как нейтральное государство, не будет участвовать в войнах и геополитических конфликтах, то и закупать летальное оружие ей не придется.

Соответствующее заявление молдавский лидер разместил на своей странице в соцсети Facebook в ответ на позицию премьера республики Павла Филипа.

Глава кабмина, которого цитируют местные СМИ, в частности отметил, что "у любого государства должна быть армия". Молдавский премьер считает, что "может президент и хочет слабую армию, или чтобы армии не существовало, или чтобы она была на бумаге, но это не пройдет".

Филип обратил внимание на ранее озвученное заявление российского лидера Владимира Путина на вопрос о расходах на армию. По словам Филипа, Путин "ответил в форме шутки, что если не заботишься и не кормишь свою армию, то кормишь чужую".

Додон признал, что "страна должна кормить свою армию".

"Рад, что господин премьер-министр Филип знает это и учится чему-то полезному у Путина. Желаю ему делать это почаще. Возвращаясь к армии, давайте, в первую очередь, кормить, господа чиновники, а не превращать наших солдат в "пушечное мясо" в конфликтах, вызванных иностранными генералами со штаб-квартирами за морями и океанами", — отметил Додон.

По его словам, если республика "не будет добровольно участвовать в войнах и геополитических конфликтах, то не будет нуждаться и в летальном оружии".

"Надо понимать, что ответом на любое летальное оружие будет другой летальный удар. Это должны хорошо понять в правительстве нейтральной и мирной страны. У Молдовы есть приоритеты, куда надо направлять инвестиции и финансовую помощь: не в оружие, а в образование, здравоохранение, пенсии, стипендии, зарплаты. Бедные и с ракетами? Нет, лучше достойная жизнь и в мире со всеми", — отметил Додон.

Ранее министр обороны Молдовы Ион Стурза заявлял в интервью одному из молдавских СМИ, что республика намерена приобрести летальное оружие. Додон заявил о намерении обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Высшего совета безопасности. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом.