Мистика или знак: на конференции по Восточному партнерству погас свет

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. С инцидента началась в Молдове международная межпарламентская конференция: "Молдова, Грузия, Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".
Не успели ее участники занять свои места, как в зале внезапно погас свет.
После возникшей суеты, частично удалось восстановить подачу электроэнергии.
Но что стало причиной? Погодные условия, короткое замыкание или это какой-то особый мистический знак?
Кстати, в числе участников председатели парламентов Молдовы, Грузии и Украины – Андриан Канду, Ираклий Кобахидзе и Андрей Парубий.
В мероприятии принимают участие также европарламентарии, представители Конгресса США и известные эксперты, среди которых Александр Вершбоу — бывший посол США в России, экс-заместитель генсека НАТО, Дэвид Крамер, экс-председатель правозащитной организации Freedom House, бывший помощник госсекретаря США, Джон Эдвард Хёрбст бывший посол США на Украине, в Узбекистане, директор Центра комплексных операций Национального университета обороны, бывший посол США в Молдове Азиф Чодри.
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Часть конференции будет посвящена вопросам пропаганде и дезинформации, обсудят гости также также вопросы энергетической безопасности. А еще спикеры поднимут вопросы о поставках газа из России и укрепление энергетической независимости региона.