Мистика или знак: на конференции по Восточному партнерству погас свет

Неужели их путь лежит во мраке? В Кишиневе, в зале, где собрались участники начавшейся международной межпарламентской конференции: "Молдова, Грузия, Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности", перед ее началом погас свет.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. С инцидента началась в Молдове международная межпарламентская конференция: "Молдова, Грузия, Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".

Не успели ее участники занять свои места, как в зале внезапно погас свет.

После возникшей суеты, частично удалось восстановить подачу электроэнергии.

Но что стало причиной? Погодные условия, короткое замыкание или это какой-то особый мистический знак?

Кстати, в числе участников председатели парламентов Молдовы, Грузии и Украины – Андриан Канду, Ираклий Кобахидзе и Андрей Парубий.

В мероприятии принимают участие также европарламентарии, представители Конгресса США и известные эксперты, среди которых Александр Вершбоу — бывший посол США в России, экс-заместитель генсека НАТО, Дэвид Крамер, экс-председатель правозащитной организации Freedom House, бывший помощник госсекретаря США, Джон Эдвард Хёрбст бывший посол США на Украине, в Узбекистане, директор Центра комплексных операций Национального университета обороны, бывший посол США в Молдове Азиф Чодри.

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Часть конференции будет посвящена вопросам пропаганде и дезинформации, обсудят гости также также вопросы энергетической безопасности. А еще спикеры поднимут вопросы о поставках газа из России и укрепление энергетической независимости региона.