"Ба, знакомые все лица!": кого мы увидим в следующем парламенте

По мнению политолога Виктора Жука, в парламенте следующего созыва будут те же люди, что и в нынешнем, за некоторыми исключениями.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Как писал великий Грибоедов в своем бессмертном творении: "Ба, знакомые все лица!". Грядущие в Молдове парламентские выборы, в определенной степени, исключением не станут.

И здесь тоже не обойдется без вмешательства гения. Ведь они знали, что говорили, а мы уже идем по дороге, выложенной великим опытом тех, кто хорошо знали — люди разные, но только на первый взгляд. Люди живут тем опытом, который оставили им предки.

Так что же будет дальше в Молдове? Об этом журналист Sputnik в Молдове решил поговорить с известным экспертом политической жизни нашей республики. По прогнозам политолога, замглавы Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктора Жука, наибольшими шансами пройти в следующий парламент обладают те партии, которые там давно обосновались.

© Sputnik / Miroslav Rotari Стало известно, какие партии пройдут в парламент Молдовы

"Если брать по национальному округу, то, конечно, пройдут социалисты, Демократическая партия, нельзя списывать Партию коммунистов. Есть шансы у партии Майи Санду "Действие и солидарность", а также у платформы "Достоинство и правда", если она не пойдет в коалиции с Санду", — сказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Может быть, покажется, что эта ситуация знакома. Политолог считает, что некое разнообразие в политическую жизнь внесут избранники от одномандатных округов. С мест в парламент попадут, скорее всего, председатели районов, что придаст законодательному органу облик многообразия.

"Люди, которые были во власти, обладают авторитетом, знаниями, рычагами и умением убедить электорат голосовать за них. Но я не исключаю, что многие председатели районов придут в парламент по одномандатным округам. Потому что скажут, что мы должны голосовать за людей на местах. Но то, что политический класс не сильно изменится, в принципе, об этом речь и не шла", — добавил эксперт.

Насколько подвержено изменениям политическое поле Молдовы мы узнаем после парламентских выборов. Голосование, по прогнозам политолога, пройдет не раньше декабря 2018 года, но, скорее всего, может быть перенесено на 2019 год.

"Парламентские выборы могут пройти в интервале между началом декабря и концом февраля. Есть событие, которое может и отодвинуть выборы. Я имею в виду годовщину объединения Румынии — 1 декабря. Поэтому кампания будет начата чуть позже, — предвыборный период развернется в октябре или даже в ноябре", — резюмировал собеседник.

Сегодня мы можем только гадать о том, что будет. Но кажется, что опыт политической жизни человечества не меняется, а обогащается, оставляя свое вечное, а пополняется историей жизни и вносит свои поправки. Потому — подождем.