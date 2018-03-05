Как гражданам России проголосовать в Молдове на выборах президента

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Эксперт: выборы в Италии подтвердили тенденции последних лет в Европе Из данных МВД по итогам обработки 65% бюллетеней следует, что правоцентристская коалиция набирает 37,42% на выборах в верхнюю палату итальянского парламента — из входящих в коалицию партий "Лига" получает 18,3%, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — 14,20%. 157

Церемония вручения премии "Оскар": кто участвовал и кто победил "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года", картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" уступила награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" чилийскому фильму "Фантастическая женщина". 140