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Заседание ЦИК РФ

Как гражданам России проголосовать в Молдове на выборах президента

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Политика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (403)
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Важная информация для граждан России, постоянно проживающих и временно находящихся на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 мар- Sputnik. Через  две недели, а точнее — 18 марта — состоятся выборы президента Российской Федерации. Исполнить свой гражданский долг могут и граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Молдовы. В голосовании смогут принять участие избиратели, предъявившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

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© Sputnik/ Александр Полегенько
ЦИК России откроет в Молдове дополнительные участки к выборам-2018

Часы работы избирательных участков: 8.00 – 20.00.

г.Кишинёв, ИУ № 8204, Российский центр науки и культуры, ул.М.Еминеску, 2   +373-022-22-01-70

г.Тирасполь, ИУ № 8205, Дворец Республики, ул. 25 Октября, 96   +373-533-72-6-93

г.Тирасполь, ИУ № 8206, Дом офицеров, ул.К.Либкнехта, 159    +373-533-85-5-37

г.Тирасполь, ИУ № 8207, МОУ "ТСШ № 15", ул.Сакриера, 59     +373-533-88-3-20

г.Тирасполь, ИУ № 8208, Консульский пункт Посольства РФ, ул. 25 Октября, 15    +373-69-413-995

г.Тирасполь, ИУ № 8209, ПГУ им. Т.Г.Шевченко, ул. 25 Октября, 107 +373-533-79-7-37

г.Бендеры, ИУ № 8210, Миротворческий батальон, ул.Тираспольская, 1   +373-552-27-9-24

г.Тирасполь, ИУ № 8211, МОУ "ТСШ № 12", ул.Юности, 38   +373-533-26-0-99

г.Тирасполь, ИУ № 8212, Офицерский клуб, ул.К.Либкнехта, 157   +373-533-97-1-43

г.Тирасполь, ИУ № 8213, МОУ "Тираспольский теоретический лицей № 2", ул.Юности, 13/3   +373-533-41-3-52

Выборы президента в России
© Sputnik/
Выборы президента России: как голосовать

г.Тирасполь, ИУ № 8214, МУ "Тираспольский дом народных традиций и ремесел", ул.Шевченко, 81  +373-533-91-4-61

г.Днестровск, ИУ № 8215, ДК "Энергетик", ул.Строителей, 19    +373-219-71-3-96

г.Слободзея, ИУ № 8216, Дом культуры, ул.Фрунзе, 32     +373-557-22-4-86

г.Бельцы, ИУ № 8217, Лицей им. Н.Гоголя, ул.Академика Н.Филиппа, д.2    +373-60-577-782

г.Бендеры, ИУ № 8218, МУ "Дом культуры им.П.Ткаченко", ул.Ленина, 32 +373-552-26-4-86

г.Бендеры, ИУ № 8219, МОУ "БСОШ № 11", ул.Космонавтов, 23  +373-552-35-4-02

г.Бендеры, ИУ № 8220, МОУ "БСОШ № 18", ул.Космодемьянской, 7  +373-552-58-6-56

г.Комрат, ИУ № 8221, Лицей им. Г.Гайдаржи, ул.Ленина, 198  +373-61-043-077

г.Бендеры, ИУ № 8222, МОУ "Культурно-досуговый центр "Шелковик", ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а +373-552-78-3-74

г.Каменка, ИУ № 8223, Дом культуры, ул. Кирова, 266 – +373-216-20-0-64

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018 в Москве.
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г.Дубоссары, ИУ № 8224, МОУ ДО "Дворец детско-юношеского творчества", ул.Октябрьская, 70 +373-215-35-6-75

г.Дубоссары, ИУ № 8225, МУ "Служба социальной помощи Дубоссарского района и города Дубоссары", ул.Дзержинского, 4а  +373-215-32-7-22

г.Рыбница, ИУ № 8226, МОУ "СШ № 10 с л/кл.", ул.Вальченко, 15 – +373-555-32-4-07

г.Рыбница, ИУ № 8227, МУ "Рыбницкий Дворец культуры", пр-т Победы, 2 +373-555-31-7-81

г.Григориополь, ИУ № 8228, Городской дом культуры, ул.Дзержинского, 56 +373-210-32-7-95

г.Тирасполь, ИУ № 8236, МОУ "ТСШ № 10", ул.Комарова, 3 +373-533-43-1-69

г.Бендеры, ИУ № 8252, Бендерский политехнический филиал ГОУ "ПГУ им. Т.Г.Шевченко", ул.Бендерского Восстания, 7  +373-552-60-9-40

Подробнее о выборах Президента Российской Федерации вы можете узнать:

  • на сайте ЦИК России
  • в Информационно-справочном центре ЦИК России – ежедневно с 9.00 до 18.00 по московскому времени (с 9 марта 2018 года круглосуточно): +7-495-727-2018;
  • в зарубежной территориальной избирательной комиссии – с понедельника по субботу с 9-00 до 18-00 по московскому времени:+7-495-625-8213.
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (403)

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Теги:
выборы президента, президент, выборы, Россия, Политика
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