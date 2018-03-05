Президент Молдовы высказался по поводу выборов в парламент

Молдавский лидер считает, что в целях экономии местные выборы и парламентские должны пройти в республике в один день – 20 мая 2018 года.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон высказался по поводу запланированных на этот год местных и парламентских выборов.

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Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, после встречи с председателем Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаидой Гречаной стороны обсудили вопросы, связанные с весенне-летней сессией парламента, предлагаемые для принятия законопроекты, а также приоритеты ПСРМ на законодательном уровне.

По его словам, также в ходе разговора была затронута тема организации и проведения запланированных на этот год местных и парламентских выборов.

"Следует отметить, что местные выборы в Кишиневе и Бельцах должны проводиться в строгом соответствии с положениями действующего национального законодательства. Местные выборы должны быть проведены 20 мая этого года, и любая попытка отсрочить или — еще хуже — не проводить их заслуживает категорического осуждения", — считает Додон.

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Как считает молдавский лидер, "аргумент об отсутствии запланированных финансовых средств, с одной стороны, лишен смысла, а с другой — грубо противоречит демократическим принципам и общепринятым стандартам, а также принципам, которые Республика Молдова разделяет как государство в своих отношениях со всеми международными институтами".

"Местные выборы должны быть проведены 20 мая 2018, и если парламентское большинство желает экономить деньги на организацию и проведение выборов, то оптимальным решением была бы организация 20 мая местных выборов совместно с досрочными парламентскими выборами", — отметил Додон.

Он пояснил, что "это позволило бы сэкономить десятки миллионов леев при сохранении соответствия принципам правового государства и демократии, духу и букве закона".