Красносельский: Приднестровье готово к выборам президента России

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье готово к предстоящим выборам президента России и справится с количеством желающих проголосовать, несмотря на традиционную электоральную активность приднестровских россиян. Об этом рассказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе форума "Вместе с Россией", организованного Фондом "Русский мир" в Москве, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Как гражданам России проголосовать в Молдове на выборах президента

По мнению Красносельского, укрепление связей Приднестровья и России по всем направлениям имеет стратегическое значение для самой Российской Федерации, ведь приднестровцы весьма активны электорально. Он напомнил о том, что в регионе проживает одна из крупнейших зарубежных российских диаспор.

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"Количество граждан Российской Федерации в Приднестровье давно превысило 220 тысяч, и мы вносим весомый вклад в выборы президента РФ или Госдумы РФ. Убежден, что все открытые в Приднестровье 24 участка будут востребованы, и Приднестровье вновь продемонстрирует высокую явку. А народ определился, уверяю вас", — отметил он.

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Лидер Приднестровья обратил внимание на высокий уровень взаимодействия с посольством Российской Федерации в Республике Молдова, а также на хорошо налаженные связи с Центральной избирательной комиссией России.

"Все настроено. Все механизмы работают. Сорвать выборы президента России в Приднестровье просто невозможно", – заверил он участников форума.

В завершении Красносельский особо подчеркнул, что сегодня Приднестровье "сохраняет твердую преемственность своей истории, своих традиций и сделает все возможное для того, чтобы никакие силы не смогли оторвать его от Русского мира".