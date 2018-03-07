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Манифестанты в поддержку унири Молдовы с Румынией

Нет фейковым декларациям: президент вступился за единство Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Президент Молдовы Игорь Додон намерен обратиться в ООН и СЕ по поводу призывов об объединении Молдовы с Румынией.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. "Униря", о которой так любят рассуждать некоторые политические силы в Молдове и Румынии, стала одной из тем, которые поднимались на заседания Высшего совета безопасности.

Референдум
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент Игорь Додон заявил, что намерен направить в ООН и Совет Европы официально обращение об опасности призывов к объединению нашей республики с Румынией.

"В ближайшее время обращусь с официальным письмом в ООН и Совет Европы. Членами этих организаций является и Молдова, и Румыния. Когда соседняя страна на уровне государственных официальных органов принимает законы, стимулирующие движения на ликвидацию государственности, это представляет существенные риски не только для нашей страны, но и для безопасности всего региона", — сказал Додон после заседания Высшего совета безопасности.

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По его словам, в ходе заседания Совбеза был обсужден вопрос, касающийся так называемых деклараций об "унири", которые приняли несколько десятков советов мелких населенных пунктов республики.

"Это очень серьезное нарушение конституции республики.

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Совбез предлагает внести изменения в уголовное законодательство для включения четких положений об уголовной ответственности за подобные действия. В ближайшее время эта законодательная инициатива будет разработана и представлена в парламент", — сказал Додон, отметив, что есть десятки фейковых деклараций, когда она была подписана не большинством местных советников, а лишь несколькими или вообще непонятными лицами.

По его словам, члены Совбеза обеспокоены возможными дестбилизационными действиями, которые могут произойти 24-27 марта в Молдовы.

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Как отметил Додон, по имеющей информации те, кто выступает с унионистскими заявлениями, хотят приехать в Кишинев для дестабилизации обстановки.

"Я категорически против этого. Мы не допустим дестабилизации. И те, кто хочет приехать с такими действиями в Молдову, будут наказаны, а те, кто принял подобные декларации и продолжает их подписывать, то будут законные положения, согласно которым они ответят перед законом", — отметил Додон.

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Теги:
политика, Игорь Додон, румыния, Молдова, Политика
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