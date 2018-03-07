Нет фейковым декларациям: президент вступился за единство Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон намерен обратиться в ООН и СЕ по поводу призывов об объединении Молдовы с Румынией.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. "Униря", о которой так любят рассуждать некоторые политические силы в Молдове и Румынии, стала одной из тем, которые поднимались на заседания Высшего совета безопасности.

© Sputnik / Miroslav Rotari Инициатива президента: судьбу "унири" может решить референдум

Президент Игорь Додон заявил, что намерен направить в ООН и Совет Европы официально обращение об опасности призывов к объединению нашей республики с Румынией.

"В ближайшее время обращусь с официальным письмом в ООН и Совет Европы. Членами этих организаций является и Молдова, и Румыния. Когда соседняя страна на уровне государственных официальных органов принимает законы, стимулирующие движения на ликвидацию государственности, это представляет существенные риски не только для нашей страны, но и для безопасности всего региона", — сказал Додон после заседания Высшего совета безопасности.

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По его словам, в ходе заседания Совбеза был обсужден вопрос, касающийся так называемых деклараций об "унири", которые приняли несколько десятков советов мелких населенных пунктов республики.

"Это очень серьезное нарушение конституции республики.

Совбез предлагает внести изменения в уголовное законодательство для включения четких положений об уголовной ответственности за подобные действия. В ближайшее время эта законодательная инициатива будет разработана и представлена в парламент", — сказал Додон, отметив, что есть десятки фейковых деклараций, когда она была подписана не большинством местных советников, а лишь несколькими или вообще непонятными лицами.

По его словам, члены Совбеза обеспокоены возможными дестбилизационными действиями, которые могут произойти 24-27 марта в Молдовы.

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Как отметил Додон, по имеющей информации те, кто выступает с унионистскими заявлениями, хотят приехать в Кишинев для дестабилизации обстановки.

"Я категорически против этого. Мы не допустим дестабилизации. И те, кто хочет приехать с такими действиями в Молдову, будут наказаны, а те, кто принял подобные декларации и продолжает их подписывать, то будут законные положения, согласно которым они ответят перед законом", — отметил Додон.