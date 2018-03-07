Президент Молдовы: на следующей неделе ожидается визит Фраттини

Молдавский лидер рассказал, что на заседании Высшего совета безопасности был обсужден вопрос, касающийся приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в среду на брифинге о возможном визите в Кишинев спецпредставителя ДП ОБСЕ Франко Фраттини на следующей неделе.

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU Конте "подготовил почву" для визита в Молдову Фраттини

По итогам заседания Высшего совета безопасности молдавский лидер сообщил журналистам, что среди прочего был обсужден вопрос, связанный с Приднестровьем.

"Члены Высшего совета безопасности приветствовали прогресс, достигнутый в прошлом году (прошедшие переговоры и протоколы, подписанные в Вене — ред.), и порекомендовали всем переговорщикам в формате "5+2" продолжать эту деятельность на протяжении года", — отметил Додон.

По его словам, подготовлен проект совместной декларации от администрации президента, правительства и парламента, которая касается общей позиции по приднестровскому урегулированию.

"Передали ее коллегам на рассмотрение, чтобы в ближайшее время обнародовать ее. Тем более, что на следующей неделе вероятнее всего в Кишинев прибудет господин Фраттини, который на время председательства Италии в ОБСЕ будет очень серьезно заниматься вопрос приднестровского урегулирования", — сообщил молдавский лидер.

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Экс-глава итальянского МИДа, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в 2018 году исполняет обязанности спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью.

В переговорах в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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