Тэнасе подал в отставку: как прокомментировал это решение премьер

Как отреагировал глава молдавского правительства Павел Филип на заявление об отставке Александру Тэнасе с поста министра юстиции: что рассказал премьер о чиновнике, который решил покинуть руководящую должность.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип утвердил на заседании правительства в понедельник заявление об отставке министра юстиции Александру Тэнасе.

В воскресенье Тэнасе сообщил в соцсетях, что намерен покинуть пост главы Минюста.

Среди мотивов своего поступка он назвал отсутствие доверия населения. Ранее один из местных телеканалов обнародовал запись, предположительно, телефонного разговора трехлетней давности Тэнасе, который в то время возглавлял Конституционный суд (КС) республики, с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном, на данный момент приговоренного к 18 годам тюрьмы за хищения.

Бизнесмен, который тогда еще не был арестован, и глава КС обсуждали молдавское законодательство и банковскую систему.

"Лично я очень сожалею об этом. Александру Тэнасе — настоящий профессионал, и в очень короткие сроки мы констатировали, что он может сделать многое для реформирования этого сектора. Уважаю это решение. Это способ реагирования на нападки по его очернению и способ защиты правительства от последствий этих нападок. Благодарю за работу", — сказал Филип.

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Экс-председатель Конституционного суда Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 года.