Приднестровские россияне примут участие в выборах президента России

ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. В преддверии выборов президента Российской Федерации в Тирасполе прошла патриотическая акция "В будущее вместе с Россией".

© Sputnik/ Alexey Droujinine Матвиенко: в России есть настрой на участие в выборах

Главной целью ее стало консолидация приднестровских россиян и призыв воспользоваться правом голоса на предстоящих выборах. На мероприятии приняли участие представители общественности, обычные граждане, а также и руководители региона, которые призвали всех граждан Приднестровья, имеющих российский паспорт, прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор.

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"История Приднестровья неразрывно связана с российской историей. С екатерининских времен, при Российской Империи, при Советском Союзе и по сей день мы вместе с Россией. И тот выбор, который нам предстоит сделать, он не только в пользу России, но и за дальнейшую историю Приднестровья", — отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

По его мнению, проведение выборов президента Российской Федерации в Приднестровье – это своего рода референдум.

"Люди показывают свое отношение к России, к миротворчеству России, к помощи России", – подчеркнул он.

По словам главы Законодательного собрания Александра Щербы, Россия для Приднестровья страна-гарант, страна-миротворец.

© Sputnik/ Irina Leahova Красносельский: Приднестровье готово к выборам президента России

Как писал Sputnik, инициаторами патриотической акции выступили представители общественности.

В Приднестровье на данный момент проживает более 200 тысяч граждан РФ, из которых около 190 тысяч с правом голоса, то есть те, кто достиг возраста голосования.

Всего в регионе будет открыто 24 избирательных участка. В Тирасполе — десять, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке. Голосование пройдет с 08.00 до 20.00 18 марта 2018 года.

Для получения избирательного бюллетеня голосующему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации либо паспорт гражданина СССР с подтверждением наличия гражданства Российской Федерации).