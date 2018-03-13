В Молдове за госизмену экс-депутата приговорили к 14 годам тюрьмы

Бывшего парламентария Юрия Болбочану подозревают в том, что якобы был завербован офицерами ГРУ Генштаба министерства обороны России и с 5 октября 2016 по 17 марта 2017 года собирал и передавал информацию, которая могла быть использована против интересов Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Стал известен приговор экс-депутату парламента Юрий Болбочану, который обвиняется в государственной измене. Бывший парламентарий приговорен к 14 годам тюрьмы, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики.

"По приговору кишиневского суда экс-депутат признан виновным в совершении преступления по ст. 337 п.1 "Измена Родине". Он был приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", — сообщили в прокуратуре.

Приговор может быть опротестован в Апелляционной палате.

Бывшего парламентария Юрия Болбочану подозревают в том, что якобы был завербован офицерами ГРУ Генштаба министерства обороны России и с 5 октября 2016 по 17 марта 2017 года собирал и передавал информацию, которая могла быть использована против интересов Молдовы.

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Как пояснил гособвинитель, среди переданной информации — конкретные данные о стратегиях и тактиках законодательных реформ особой важности, которые были получены от ответственных лиц, персональные данные и факты уязвимости на лиц, которые занимают высокие посты, изменения в процессе внедрения соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС и другое.

"В ходе следствия установлены определенные элементы действий иностранной службы разведки, выраженные путем проведения систематических подпольных встреч, внедрения специальных методов и технологий", — сообщили в прокуратуре.