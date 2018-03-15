В конце марта лидер Приднестровья встретится с Франко Фраттини

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар — Sputnik. Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский обсудил с главой местного МИД Виталием Игнатьевым намеченную на 27 марта встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ.

"Вадим Красносельский обсудил с главой внешнеполитического ведомства предстоящий визит в республику делегации во главе с Франко Фраттини — специальным представителем действующего председателя ОБСЕ. Встреча намечена на 27 марта", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Предполагается обсуждение текущей ситуации по приднестровскому урегулированию.

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Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол", в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.