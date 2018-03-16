Как молдавские депутаты проведут пятницу

Планы у молдавских депутатов на пятницу: что намерены обсудить законодатели в конце рабочей недели?

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Парламент Республики Молдова собирается в пятницу, в 10.00, на пленарное заседание. В рабочую повестку включено 16 вопросов, среди которых изменения в закон о рынке капитала, дополнения к закону продвижении использования энергии из возобновляемых источников, а также поправки в закон о государственном и муниципальном предприятиях.

Также в планах парламентариев ратификация положений к контракту о финансировании между Республикой Молдова и Европейского инвестиционного банка для реализации проекта по восстановлению дорог в стране.

В повестку включен вопрос, касающийся освобождения Михая Поалелунжь с должности судьи и главы Высшей судебной палаты.

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Кроме того, депутаты обсудят персональный вотум недоверия вице-премьеру по европейской интеграции Юрие Лянкэ. Инициаторами вотума выступили члены фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.