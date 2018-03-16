У Венецианской комиссии есть к властям Молдовы три вопроса

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Европейская Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) внесла в повестку первого пленарного заседания в этом году, которое состоится 16 и 17 марта, три вопроса, которые касаются Республики Молдова.
Парламент РМ будет представлен на заседании двумя депутатами из юридической комиссии по назначениям и иммунитету — Игорем Время и Сержиу Сырбу.
На заседании 16 марта эксперты Венецианской комиссии совместно с ОБСЕ выскажут общее мнение относительно избирательного законодательства Молдовы.
Также Венецианская комиссия изучит проект поправок в Конституцию РМ в области юстиции. Третий вопрос относится к проекту закона об изменении 42 статьи Конституции, которая трактует право на объединение граждан в профессиональные союзы.
Ранее эксперты Совета Европы приезжали с рабочим визитом в Республику Молдова и провели консультации с местными властями и политическими партиями.
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Напомним, что депутаты парламента 20 июля 2017 года проголосовали за изменение избирательной системы в Молдове. Проект изменений в Избирательный кодекс и в закон о статусе депутата парламента был принят 74 голосами.
По новому закону, с 2018 года в нашей стране вводится смешанная система парламентских выборов — 50 депутатов будут избраны по партийной, пропорциональной системе, а в одномандатных округах избирут 51 депутата.