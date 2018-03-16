12:45 16 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Парламент, архивное фото

В парламенте Молдовы инициируют вотум недоверия еще одному министру

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
26421

Депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова выдвинули в пятницу персональный вотум недоверия министерству здравоохранения, труда и социальной защиты под руководством Светланы Чеботарь.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Как заявил депутат-социалист Василий Боля на заседании парламента, причина вотума недоверия, направленного главе Минздрава, — плохой менеджмент в программах министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и бездействие руководителя ведомства.

"В связи с этим фракция Партии социалистов выдвигает персональный вотум недоверия относительно внутренней политики министерства здравоохранения, труда и социальной защиты под руководством Светланы Чеботарь", — сказал депутат.

Спикер парламента республики Андриан Канду отметил, что проект вотума недоверия содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев.

Депутаты парламента Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как молдавские депутаты проведут пятницу

"Согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит постоянное бюро парламента", — сказал Канду.

Скандальная Алина Зотя-Дурня шокировала депутатов>>>

Ранее социалисты уже выдвигали персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича, однако парламент не смог его поддержать.

Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • памятник Освободителям
    Стереть историю

    Около памятника Освободителям в Риге разместят стенды, рассказывающие "правильную историю" этого места.

  • Руководитель Службы по академической этике и процедурам Виргилиюс Садаускас
    Контролер-антисемит

    Парламент Литвы проголосовал за отставку руководителя Службы по академической этике и процедурам, обвиненного в антисемитизме.

  • Штаб-квартира Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ
    Не такое у нас воспитание!

    Генерал-лейтенант разведки в отставке рассказал, что скандальное покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля не похоже на работу спецслужб.

  • Белорусские избиратели
    Лукашенко против!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против преобразования крупнейшего общественного объединения "Белая Русь" в провластную политическую партию.

  • Грузинский международный биометрический паспорт
    Это уже слишком!

    Грузинских граждан предупредили о возможной приостановке Евросоюзом безвизового режима, в случае продолжения тенденции роста соискателей убежища.

  • Оцепление места происшествия
    Преступный рост

    Генеральная прокуратура Абхазии зафиксировала в минувшем году в республике пятнадцатипроцентный рост преступности.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Список лиц, причастных к терроризму
    Шире круг

    В Таджикистане расширили список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений. В обновленном варианте лидер запрещенной Партии исламского возрождения с семьей.

  • Ужин при свечах
    Больше 150 не собираться

    Сенат парламента Узбекистана подготовил проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

  • Встреча А.Таймазова со студентами ЮОГУ
    Олимпийский наказ

    Президент Южной Осетии и олимпийские чемпионы Артур Таймазов и Алан Хугаев встретились со студентами Юго-Осетинского государственного университета.

  • памятник Освободителям
    Стереть историю

    Около памятника Освободителям в Риге разместят стенды, рассказывающие "правильную историю" этого места.

  • Руководитель Службы по академической этике и процедурам Виргилиюс Садаускас
    Контролер-антисемит

    Парламент Литвы проголосовал за отставку руководителя Службы по академической этике и процедурам, обвиненного в антисемитизме.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Прощание с актером Олегом Табаковым
Москва простилась с актером Олегом Табаковым
Более 11 тысяч мирных сирийцев покинули Восточную Гуту
Более 11 тысяч мирных сирийцев покинули Восточную Гуту
ОРЗ
Как победить грипп и ОРЗ

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться