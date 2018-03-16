В парламенте Молдовы инициируют вотум недоверия еще одному министру

Депутаты парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова выдвинули в пятницу персональный вотум недоверия министерству здравоохранения, труда и социальной защиты под руководством Светланы Чеботарь.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Как заявил депутат-социалист Василий Боля на заседании парламента, причина вотума недоверия, направленного главе Минздрава, — плохой менеджмент в программах министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и бездействие руководителя ведомства.

"В связи с этим фракция Партии социалистов выдвигает персональный вотум недоверия относительно внутренней политики министерства здравоохранения, труда и социальной защиты под руководством Светланы Чеботарь", — сказал депутат.

Спикер парламента республики Андриан Канду отметил, что проект вотума недоверия содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как молдавские депутаты проведут пятницу

"Согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит постоянное бюро парламента", — сказал Канду.

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Ранее социалисты уже выдвигали персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича, однако парламент не смог его поддержать.