Новый наблюдатель: что Фраттини хочет сделать в Молдове

Спецпредставитель ОБСЕ рассказал, чего хочет добиться, пока длится его мандат, в деле приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини посетит Республику Молдова с 26 по 28 марта 2018 в рамках своего первого визита в страну в этом качестве, сообщает пресс-служба Миссии ОБСЕ в Молдове.

© Sputnik/ Igor Zarembo Активисты Приднестровья призвали ради футбола остановить бойню животных

Фраттини проведет переговоры с высшими должностными лицами Молдовы и руководством в Тирасполе, в том числе с обоими политическими представителями в переговорном процессе. Он также встретится с аккредитованными послами переговорного формата "5+2".

Назначение специального представителя Фраттини, ранее занимавшего должности министра иностранных дел Италии и вице-президента Европейской комиссии, подчеркивает важность, которую итальянское председательство ОБСЕ придает продвижению процесса урегулирования, сообщает пресс-служба Миссии ОБСЕ.

Что решило Минобразования по вопросу приднестровских дипломов >>>

"Я вижу свою задачу в тандеме с Миссией и нашими международными партнерами по процессу "5+2" в том, чтобы все восемь соглашений переговорного процесса были реализованы в этом году", — отметил Фраттини в беседе с журналистами.

© Sputnik/ Irina Leahova Красносельский: Приднестровье готово к выборам президента России

По его словам, пять соглашений из пакета из восьми, ранее определенные сторонами, были подписаны в ноябре 2017 года, а три оставшихся соглашения должны быть достигнуты в соответствии с Венским протоколом "5+2". Все соглашения взаимосвязаны, как, например, свобода передвижения и свободное движение автотранспорта через недавно открытый мост между селами Гура-Быкулуй и Бычок.

Эксперты рассказали, что ждет переговоры по Приднестровью в 2018 году >>>

Фраттини подчеркнул, что окончательное урегулирование — это подтверждение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах со специальным статусом для Приднестровья. И финальное решение по этому вопросу, считает чиновник, не будет неблагоприятным для Молдовы.

"Это конечное состояние было единогласно одобрено всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, включая Республику Молдова", — напомнил чиновник ОБСЕ.

С момента своего вступления в должность в начале 2018 года Фраттини подчеркивал, что поддерживает регулярные контакты со сторонами и международными партнерами, участвующими в процессе урегулирования.

Напомним, что ранее советник специального представителя Альфредо Конте совершил поездку в Молдову в феврале и провел ряд встреч для подготовки к визиту Фраттини.

© Sputnik/ Наталья Айриян За жестокое обращение с животными в Приднестровье отныне грозит срок

Комментируя предстоящую поездку, Фраттини приветствовал прогресс, сложившийся прошлой осенью в процессе урегулирования, и дал высокую оценку сторонам за их конструктивный подход и ведущую роль в этом процессе.

Процесс пошел: Татьяна Новикова из Приднестровья восстанавливает документы >>>

"Скрепляющим элементом, на котором будет держаться урегулирование, станет доверие, приобретенное в результате договоренностей, которые достигнуты и реализованы сторонами. Это то, что приблизит день, когда будет возможно окончательное урегулирование. Я с нетерпением жду возможности узнать больше лично в ходе моего визита в конце марта, а также понять, как я могу помочь в достижении этой цели", — заключил Фраттини.